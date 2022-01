Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore si fanno sempre più intriganti. Le anticipazioni circa i nuovi appuntamenti, che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. I riflettori saranno puntati ancora sulla famiglia Colombo: Gemma si sentirà in colpa per aver scritto la lettera minatoria a Gloria, soprattutto perché causerà l'avvicinamento tra la capo commessa ed Ezio. Intanto al grande magazzino, l'affare con gli americani fallirà. Tuttavia Dante cercherà di portare a termine il suo ultimo obiettivo: sottrarre Il Paradiso a Vittorio e Umberto.

Al Circolo invece farà ingresso Ferdinando Torrebruna, un uomo di affari che rimarrà affascinato da Ludovica.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gloria ed Ezio si avvicinano

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 7 all'11 febbraio 2022, Gemma sarà sommersa dai sensi di colpa per aver consegnato la lettera alla signorina Moreau. La ragazza si renderà conto di aver causato il notevole avvicinamento tra Ezio e la sua ex moglie. Ad accorgersi della vicinanza tra i due sarà Veronica: la compagna di Colombo entrerà in crisi e temerà che le loro nozze possano saltare da un momento all'altro. Nel frattempo Sandro sarà sempre più convinto di voler riconquistare Tina.

L'ex marito della cantante riceverà il sostegno di Vittorio che, nonostante quanto accaduto con Amato, farà di tutto per aiutare il suo amico. Nel prestigioso locale milanese invece farà ingresso Ferdinando Torrebruna, un imprenditore che sarà invitato da Fiorenza e Dante. Il ragazzo rimarrà abbagliato dalla bellezza di Ludovica e quando riceverà la proposta della Gramini e Romagnoli di fare affari con lui, l'uomo pretenderà la collaborazione di Brancia.

Il Paradiso 6, le nozze tra Rocco e Maria in bilico

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 7 all'11/2, rivelano nel dettaglio che la clausola del contratto intercettata da Vittorio e Umberto, farà svanire l'affare con gli americani. Dopo aver appreso la decisione di Conti, Dante proseguirà nel portare al termine il suo ultimo scopo: impossessarsi del grande magazzino di Vittorio.

Nel frattempo a Villa Guarnieri, Umberto non avrà più notizie di Adelaide. Tuttavia il commendatore sarà costretto a spiegare alla polizia le motivazioni della partenza della cognata e successivamente racconterà tutta la verità a Marco. Quest'ultimo avrà un'idea su come deviare i sospetti della Polizia sulla di Sant'Erasmo: Flora potrà deporre in favore dei Guarnieri, in merito alle indagini sulla scomparsa di Achille Ravasi. Al grande magazzino invece, Armando apprenderà una spiacevole notizia su Rocco. Stando alle anticipazioni, sembrerebbe che il matrimonio tra Maria e il giovane amato siano in bilico.