Un'altra settimana con Il Paradiso delle Signore sta quasi per volgere al termine. L'ultima puntata della settimana, quella del 28 gennaio, sarà piena di colpi di scena. Dopo l'avvicinamento tra Tina e Vittorio, di certo la giovane Amato non si aspetterà di rivedere suo marito Sandro. Agnese infatti, in forte preoccupazione per l'avvicinamento della figlia a Conti, deciderà di mettersi in contatto con Sandro per far si che lui torni e possa mettere fine all'intrigo della giovane Amato con il capo del magazzino. Sarà dunque così che Tina e Sandro si ritroveranno faccia a faccia, dopo non essersi visti per molti mesi.

I due saranno ormai molto diversi da quando si sono visti l'ultima volta. La puntata del 28 gennaio si incentrerà anche su Adelaide, convocata a sostenere un colloquio, dal magistrato, inerente al caso di Achille Ravasi. La Contessa sarà molto turbata e prenderà una decisione inattesa.

Tina e Sandro si ritroveranno molto cambiati. Durante l'assenza di Sandro infatti, Tina ha dovuto subire un'intervento alle corde vocali. Il loro amore sembrerà ormai essere un ricordo lontano. Fra la giovane Amato e Conti c'è poi stato un momento di passione, desiderio che forse entrambi avevano ormai da tempo a detta di Landi, che conosce i due ormai molto bene.

L'incontro con Sandro potrebbe mandare in confusione la giovane Amato. Salvatore invece, si ritroverà a fare progetti sul futuro. Nel dettaglio, l'uomo avrà l'intenzione di acquistare un'abitazione, ma non vorrà dirlo ad Anna.

Al centro dell'attenzione della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 ci sarà poi Gemma. La ragazza sarà stufa di vedere la madre in uno stato di sofferenza continuo.

Per aiutare la madre Veronica, Gemma deciderà di inviare una lettera a Gloria.

Spoiler il Paradiso delle Signore del 28/1: Adelaide in forte agitazione per il colloquio con il magistrato

Oltre agli intrighi sentimentali a cui i telespettatori assisteranno il 28 gennaio, la puntata 95 de Il Paradiso delle Signore vedrà anche la convocazione in tribunale di Adelaide.

La donna, da quando ha fatto ritorno dal viaggio di nozze, è sempre stata in una situazione di tensione. La Contessa avrà adesso timore di sostenere l'interrogatorio. Adelaide sarà infatti interrogata sul caso di Achille Ravasi. La donna si presenterà davanti al magistrato, sosterrà l'interrogatorio e poi ritornerà a Villa Guarnieri. Dopo poco tempo, Adelaide prenderà una decisione inaspettata.