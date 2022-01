Continuano a farsi sempre più intriganti gli appuntamenti settimanali con l'amata soap Il Paradiso delle Signore. La sesta stagione ha visto l'avvicinamento tra Vittorio e Tina, che si sono lasciati andare alla passione. Il ritorno di Sandro però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Nel corso degli appuntamenti che andranno in onda dal 7 all'11 febbraio infatti, Sandro sarà sempre più deciso a riconquistare il cuore della giovane amato. Nonostante i suoi trascorsi con Tina, Vittorio deciderà di aiutare l'amico. Tra il capo del magazzino e la figlia di Agnese potrebbe dunque esserci un'allontanamento definitivo.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 6, puntate all'11 febbraio: si perdono le notizie su Adelaide

Nel corso della puntata 101 de Il Paradiso delle Signore, farà il suo ingresso al circolo Ferdinando Torrebruna. Si tratta di un uomo d'affari, che sarà invitato proprio da Fiorenza. Nel frattempo, Umberto si troverà nella condizione di dover dare delle spiegazioni all'autorità sulla scomparsa di Adelaide. In seguito, Umberto spiegherà a Marco cosa ci sia dietro alla sparizione della Contessa. Durante l'appuntamento dell' 8 febbraio, Gemma avrà a che fare con i sensi di colpa per via della lettera minatoria che ha scritto a Gloria. Questo suo comportamento inoltre, ha fatto si che Gloria ed Ezio si siano ravvicinati.

Sandro organizzerà una sorpresa per Tina, con l'aiuto di Vittorio. Peccato però, che la giovane Amato non la gradirà per niente. Marco chiederà aiuto a Flora per far si che l'attenzione della polizia venga distolta dalla sua amata amica Adelaide. L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio, vedrà Agnese e Salvo schierasi dalla parte di Sandro.

Tina però, non ne vorrà sapere più nulla del marito. Dante invece, non si arrenderà dopo aver visto sfumato il suo piano per sottrarre a Vittorio e Umberto Il Paradiso.

Trame Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 febbraio: Gemma sta male per aver causato tensione in famiglia

La puntata del 10 febbraio continuerà con l'assenza di Adelaide.

Della Contessa infatti, non si hanno ormai più notizie. Arriveranno invece delle nuove informazioni su Rocco, purtroppo poco piacevoli e sarà Armando a farne per primo la conoscenza. Veronica sarà sempre più preoccupata dell'avvicinamento tra Ezio e Gloria. Gemma invece, si sentirà sempre più in colpa per aver causato sofferenza alla sua famiglia e mediterà sulla possibilità di dire tutta la verità a Gloria.

Nella puntata 105, Flora farà una deposizione sul caso Ravasi, che potrebbe permettere ad Adelaide di assumere una posizione più favorevole riguardo alla questione. Salvo farà una proposta per l'acquisto della casa che verrà accettata.