La soap opera pomeridiana di Rai 1 intitolata 'Il Paradiso delle Signore', prosegue a gonfie vele la consueta messa in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, appassionando tantissimi telespettatori con diversi colpi di scena. Gli spoiler sull’episodio che i fan avranno modo di seguire il 26 gennaio, raccontano che Tina Amato (Neva Leoni) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dopo il recente avvicinamento, vivranno un momento intimo a tutti gli effetti visto che, questa volta, non si limiteranno a darsi soltanto qualche bacio passionale.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 26 gennaio: Umberto ha dei dubbi sul contratto degli americani

Nella novantatreesima puntata dell’amata serie televisiva in programmazione su Rai 1, mercoledì 26 gennaio, Salvatore (Emanuel Caserio) si farà dare delle informazioni sull’acquisto dell’appartamento in cui vive la Venere Irene (Francesca Del Fa). Quest’ultima, invece, dopo aver appreso di poter rimanere senza un tetto proprio adesso che si era messa alla ricerca di una nuova coinquilina che possa prendere il posto di Stefania (Grace Ambrose), cercherà di convincere il padre di Gabriella (Ilaria Rossi) a rinunciare a vendere la casa in cui lei alloggia.

Nel contempo, Dante (Luca Bastianello) sembrerà non riuscire a far abbassare le difese alla contabile Beatrice (Caterina Bertone) nonostante la loro intesa, invece il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) avrà dei sospetti, poiché sarà convinto che qualcosa non stia andando nel verso giusto riguardo al contratto che il lussuoso negozio di Milano ha stretto con gli americani con l’approvazione del direttore e genero Vittorio.

Gemma ascolta una conversazione tra la madre Veronica e Gloria, Tina si dimentica il suo foulard a casa di Vittorio

All’improvviso Gemma (Gaia Bavaro) capirà finalmente per quale motivo sua madre Veronica (Valentina Bartolo) ha assunto degli strani atteggiamenti destandole parecchia preoccupazione: in particolare, la nuova cavallerizza del circolo verrà a conoscenza dell’amara verità, non appena ascolterà senza farsi vedere una conversazione privata tra la capo commessa Gloria (Lara Komar) e la donna che l’ha messa al mondo tra le mura del Paradiso.

Per terminare, Tina e Vittorio, dopo essere stati colti in flagrante dal pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia) e essersi scambiati il loro primo bacio, si lasceranno andare alla passione: purtroppo la giovane cantante, dopo essersi gettata tra le braccia del direttore Conti, non si accorgerà di aver perso il suo foulard nella dimora dell’uomo, visto che cadrà sotto il letto dello stesso.