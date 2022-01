Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni riguardanti le trame delle puntate del 21 e 24 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Ezio e Veronica: quest'ultima metterà alle strette il suo futuro marito dopo aver scoperto tutta la verità sulla storia del passato con Gloria. Intanto, Tina e Vittorio si lasceranno andare alla passione.

Veronica smaschera Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 del 21 gennaio

Nel dettaglio, la trama de Il Paradiso delle signore del 21 gennaio 2022, rivelano che Veronica dopo aver scoperto tutta la verità sul "segreto" di Ezio e su quella storia che ha avuto in passato con Gloria, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di affrontarlo a muso duro.

Per l'uomo, quindi, arriverà il momento della resa dei conti finale: Ezio proverà in tutti i modi a far capire a Veronica che è l'unica donna che ama e con cui vuole costruire un futuro insieme.

Tuttavia, per Veronica non sarà facile accettare questa situazione: la donna, infatti, sente che qualcosa sembra essersi rotto nel loro rapporto, dopo che avevano pensato di convolare a nozze insieme.

Vittorio e Tina sempre più complici e vicini

Ma non è finita qui, perché dopo aver affrontato il suo futuro marito, Veronica deciderà di avere un faccia a faccia anche con Gloria. Cosa succederà tra le due donne?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, le anticipazioni de Il Paradiso 6 del 21 gennaio 2022, rivelano che Gemma continuerà a notare l'atteggiamento strano di sua mamma ma, per il momento, non capirà cosa sta succedendo.

Tra Tina e Vittorio, invece, ci sarà un momento di grande complicità: l'uomo la spronerà a tornare a cantare in pubblico e in seguito si ritroveranno a vivere una scena di passione e intimità.

La trama de Il Paradiso 6 del 24 gennaio: Tina e Vittorio beccati in intimità

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda anche lunedì 24 gennaio: in questo caso la puntata sarà trasmessa alle ore 14, per lasciare spazio dalle 14:35 ad uno speciale Tg 1 dedicato alle elezioni del Presidente della Repubblica.

La trama di lunedì pomeriggio, rivelano che Roberto beccherà Tina e Vittorio in un momento di intimità: immediata la reazione di Conti che, nel momento in cui si ritroverà da solo col suo amico, svelerà che c'è stato un bacio con la giovane Amato, ma non si sono spinti oltre.

Nel frattempo, al Paradiso dopo aver scelto di portare avanti la trattativa con gli americani, decideranno di affidare la trattativa a Beatrice ed Umberto, in modo tale che possano gestire e seguire le varie fasi.