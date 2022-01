Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 26 gennaio svelano che ci sarà un'importante evoluzione nella vicenda che riguarda Gloria, Ezio e Veronica. Difatti Gemma ascolterà una conversazione fra sua madre e la capocommessa, ed a questo punto capirà che la donna è la moglie di Ezio. Salvo continua ad essere interessato all'acquisto della casa in cui vivono le ragazze, tuttavia Irene cercherà di convincere il padre di Gabriella a non mettere in vendita l'immobile.

Dante noterà che Beatrice continua a stare sulla difensiva, mentre ad Umberto qualcosa nella stesura del contratto con gli americani non torna. Fra Tina e Vittorio arriverà il tanto atteso momento di passione, anche la ragazza dimenticherà il foulard sotto il letto di Conti.

Il Paradiso, spoiler 26 gennaio: la giovane Zanatta scopre che Gloria e la madre di Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmessa il 26 gennaio Gemma si troverà per caso ad ascoltare una conversazione fra Gloria e Veronica. A questo punto per la ragazza non sarà affatto difficile capire chi sia realmente la signorina Moreau. La scoperta della vera identità della sua capocommessa le farà comprendere gli atteggiamenti strani mostrati dalla madre negli ultimi tempi.

Considerando l'astuzia della giovane Zanatta non sarebbe da escludere che possa in futuro tramare qualcosa contro la madre di Stefania per fargliela pagare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26/1: Umberto diffida dal contratto con gli americani

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 gennaio svelano che Romagnoli capirà che non è fatto facile far crollare le difese della signora Conti.

Difatti Beatrice, pur sembrando mostrare fiducia in Dante, continuerà a mantenere un atteggiamento distaccato. Umberto, intanto, riguardando il contratto con gli americani, noterà che qualcosa non gli torna.

Il Paradiso, episodio 26 gennaio: momento di passione fra Tina e Vittorio

La trama de Il Paradiso di mercoledì 26 gennaio lascerà spazio anche alle vicende sentimentali di Tina e Vittorio.

Si è già assistito ad un notevole avvicinamento fra i due, difatti arriverà il momento in cui si abbandoneranno alla passione. Tuttavia la giovane Amato dimenticherà il suo foulard a casa di Conti, e questo dettaglio potrebbe creare non pochi problemi. Al contempo Salvo continuerà a pensare di voler acquistare la casa di Gabriella per andare a viverci con Anna. Irene, però, non demorde, e vorrebbe contattare il signor Rossi per convincerlo a non vendere l'appartamento.