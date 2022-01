L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di colpi di scena e novità. I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende della giovane Ludovica Brancia, la quale si ritroverà costretta a subire un perfido ricatto da parte di sua mamma. Intanto Umberto deciderà di affrontare apertamente Flora Ravasi e quindi di prendere in mano le redini della situazione legata al giallo della morte di Achille Ravasi.

Ludovica viene ricattata da sua mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 gennaio

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore nella settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che per Ludovica Brancia sono in arrivo delle giornate decisamente non facili dal punto di vista emotivo e personale.

La giovane donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con la perfidia di sua mamma Flavia, la quale non si farà problemi a metterla sotto ricatto per la sua love story con Marcello.

La donna, infatti, non ha alcuna intenzione di accettare questa relazione tra Ludovica e il giovane barista, che considera fin troppo umile per stare al fianco di sua figlia.

Così, Flavia deciderà di ricattare sua figlia e tirerà in mezzo gli interessi economici della famiglia: la ragazza, infatti, rischia di essere fuori dalla rendita familiare se non metterà fine a questa relazione.

La scelta di Ludovica dopo il tremendo ricatto subito

Un durissimo colpo per Ludovica, la quale però non avrà intenzione di darla vinta a sua mamma. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 14 gennaio 2022, rivelano che la donna non si farà problemi a respingere le assurde richieste di sua madre, motivo per il quale non vorrà cedere al suo ricatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È troppo forte il sentimento che Ludovica sente di provare nei confronti di Marcello e che la porterà a mettere da parte ogni tipo di interesse economico e materiale.

Quale sarà a questo punto la reazione di Flavia dopo il duro affronto di sua figlia? Si farà da parte oppure tornerà all'attacco?

Umberto affronta Flora Ravasi

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nel corso della settimana 10-14 gennaio 2022, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Flora Ravasi, la quale prenderà una decisione a dir poco drastica.

La figlia di Achille riterrà opportuno mettere la parola fine al suo soggiorno in città, motivo per il quale annuncerà la sua decisione di lasciare per sempre Milano e quindi anche il suo incarico al grande magazzino.

Un duro colpo per Umberto che, nel momento in cui vedrà concretizzarsi l'idea di assistere all'addio di Flora, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di affrontare la ragazza.

Flora cambia idea dopo le confessioni di Umberto: trame Il Paradiso 6 al 14 gennaio 2022

Questa volta, Umberto deciderà di essere sincero al 100% con Flora Ravasi, motivo per il quale le scriverà una lettera contenente tutta la verità legata al giallo della morte di suo padre Achille.

Un vero e proprio colpo al cuore per Flora: le nuove trame de Il Paradiso delle signore fino al 14 gennaio 2022, rivelano che solo in questo modo la ragazza scoprirà tutta la verità su quanto è successo e dopo le confessioni di Umberto, deciderà di restare in città e quindi di non partire più.