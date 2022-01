Con l'episodio che andrà in onda lunedì 10 gennaio 2022, inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno del più importante grande magazzino milanese della tv. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che Ezio si sentirà in colpa per aver nascosto a Veronica tutta la verità su Gloria, tuttavia avrà intenzione di raccontarle come stanno realmente le cose. Al Paradiso intanto arriverà una proposta lavorativa per Flora, la stilista però non rientrerà a lavoro. Irene si attiverà per cercare una nuova coinquilina, visto che ha difficoltà ad affrontare le spese domestiche da quando Stefania è andata a vivere con il padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Irene cerca una coinquilina

Nel corso dell'ottantunesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai 1 il 10 gennaio 2022, il signor Colombo sarà molto preoccupato in quanto temerà che qualcuno abbia ascoltato la sua conversazione con Ernesta. Se fosse veramente così, qualcuno potrebbe essere a conoscenza di tutta la verità sul rapporto con Gloria. Nel frattempo Irene si renderà conto di non riuscire ad affrontare le spese domestiche da sola, soprattutto da quando Stefania ha deciso di lasciare la casa delle ragazze per andare a vivere con il padre. Per tale ragione si adopererà per cercare una nuova coinquilina.

Il Paradiso 6, Flavia becca Ludovica e Marcello

La trama della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 il 10 gennaio, rivela che al grande magazzino non si avranno più notizie di Flora. La stilista doveva rientrare dalle vacanze natalizie, ma sembra essere sparita nel nulla. Tuttavia giungerà per lei un'importante proposta lavorativa direttamente dall'America.

Dopo la soffiata di Fiorenza, Flavia coglierà in flagrante la figlia in compagnia di Marcello. La mamma della ragazza non rimarrà tanto stupita della cosa, visto che Gramini le aveva già spifferato che tra i due c'era una liaison in corso. Dopo aver scoperto che Gemma è appassionata di equitazione, Marco farà di tutto per convincere la sua fidanzata a tornare a cavalcare.

La figlia di Veronica però non sarà dell'umore adatto per ricominciare, in quanto tale passione è collegata a dei ricordi troppo dolorosi. Sommerso dai sensi di colpa per aver mentito alla compagna, il signor Colombo avrà intenzione di rivelarle tutta la verità su Gloria Moreau.