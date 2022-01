Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 1, da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, Sandro dirà a Vittorio che non lascerà Milano fino a quando non avrà riconquistato sua moglie Tina. Poi, Recaltati chiederà anche a Conti se può ospitarlo a casa sua. L'uomo lo ospiterà volentieri anche se sarà un pò imbarazzato per tutta la situazione, in quanto non avrà detto la verità all'amico.

Poco dopo, Sandro troverà sotto al letto di Vittorio, il foulard di Tina e si arrabbierà tantissimo con l'amico.

Poi però ragionerà a mente lucida e farà pace con Conti. Infine, Recalcati chiederà a Vittorio di aiutarlo a riconquistare Amato.

Vittorio ospiterà Sandro a casa sua

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Sandro dirà a Vittorio che non lascerà Milano, fino a quando non avrà chiarito la situazione con sua moglie. Nel mentre, l'uomo si rivolgerà ad Agnese e vorrà un consiglio su come riconquistare Tina.

Intanto, Umberto scoprirà che Adelaide ha mentito riguardo la sua partenza. Vittorio invece si sentirà in difficoltà con Sandro e chiederà a Tina di prendersi del tempo per capire quale sia la decisione giusta da prendere.

Poco dopo, al Paradiso continueranno i preparativi per la collezione primaverile e in questa occasione, Flora avrà in mente un capo ispirato al giacchetto da cavallerizza di Gemma.

Nel mentre, Sandro riuscirà a parlare con sua moglie e poi chiederà a Vittorio se può essere ospitato da lui. Conti accoglierà l'uomo a casa sua, ma sarà imbarazzato dalla situazione perché sarà costretto a mentire al suo amico.

Sandro chiederà a Vittorio di aiutarlo a riconquistare Tina

Successivamente, Umberto sarà molto nervoso perché Adelaide ancora non si troverà.

Proprio per questo motivo, l'uomo reagirà male alla proposta di Dante in merito al contratto con gli Americani. Intanto, Tina e Vittorio saranno pronti a dire la verità a Sandro, ma poi succederà qualcosa che sarà inaspettata per entrambi: Sandro troverà il foulard di Tina sotto il letto del suo amico. Vittorio proverà a spiegherà cosa sarà successo con Amato, ma l'uomo non ne vorrà sapere e deciderà di lasciare Milano quanto prima.

Poi però, Sandro riflettere sull'accaduto e a mente lucida deciderà di confrontarsi con Vittorio e tra i due tornerà la pace. Subito dopo, Recalcati farà una richiesta all'amico che lo spiazzerà: vorrà essere aiutato a riconquistare Tina.

Nel frattempo, Dante vorrà concludere al più presto l'affare con gli americani, ma la cugina Florenza gli consiglierà di sfruttare la situazione per vendicarsi di Vittorio.