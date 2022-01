Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno imperdibili. Infatti, le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che, nel mese di gennaio, ci saranno importanti novità legate alle vicende che ruotano attorno a Ezio e al suo matrimonio con Gloria. A tal proposito, una persona molto vicina al signor Colombo riuscirà a fare luce sul passato del direttore commerciale della Palmieri e sulle nozze con la capocommessa. Una volta venuta a galla la verità, Ezio dovrà dare spiegazioni riguardo la vicenda. Le indiscrezioni trapelate in rete, inoltre, preannunciano duri scontri e aspri chiarimenti per il papà di Stefania.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni gennaio: Ezio ha paura che qualcuno possa scoprire la verità

Nella puntata de Il Paradiso delle signore, andata in onda sul piccolo schermo nella giornata di venerdì 7 gennaio, c’è stato un colpo di scena nei secondi finali dell’episodio. Infatti, mentre Ezio e Ernesta parlavano di Gloria e di questioni private, il signor Colombo ha sentito un rumore dietro la porta, come se ci fosse qualcuno ad origliare. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che, quella notte, c'era davvero una persona in casa che ha udito la conversazione confidenziale fra zia e nipote.

Il Paradiso delle signore, puntate gennaio: le bugie di Ezio vengono a galla

Attualmente, non è chiaro chi sia il personaggio che scoprirà la verità sul matrimonio fra Ezio e Gloria.

In base a quanto trapelato in rete, inoltre, l’unica certezza è che Stefania, al momento, non saprà che la capocommessa de Il Paradiso delle signore è sua mamma. Pertanto, si potrebbe ipotizzare che sia stata una Zanatta ad avere spiato Colombo ed Ernesta, scoprendo i dettagli sul passato di Colombo e Gloria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle signore, trame gennaio: aspri chiarimenti per Ezio

I guai per il papà di Stefania non saranno finiti perché, a quel punto, la situazione precipiterà. Infatti, una persona molto vicina ad Ezio farà caso ad alcuni suoi strani comportamenti. La persona legata al padre della giornalista, al momento ignota, inizierà ad indagare e proverà a mettere insieme i tasselli mancanti del puzzle, scoprendo l'identità della moglie di Ezio.

Le anticipazioni trapelate in rete, purtroppo, non rivelano l'identità di chi capirà che la capocommessa è la mamma di Stefania. Quando la verità sul suo passato verrà a galla, il direttore commerciale della Palmieri verrà messo alle strette e ci saranno duri scontri e aspri chiarimenti. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Gloria e suo marito ci sarà il lieto fine e se Stefania scoprirà che sua mamma è viva ed è la capocommessa del negozio in cui lavora.