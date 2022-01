Le puntate de Il Paradiso delle Signore sono arrivate ad un momento cruciale e i telespettatori si stanno appassionando alle vicende che ruotano attorno a Gloria Moreau. Nelle prossime puntate della fiction di Rai 1 che verranno trasmesse sul piccolo schermo a gennaio ci saranno colpi di scena che riguarderanno le bugie che Colombo ha raccontato a Stefania, non avendole detto che sua mamma è viva. In particolar modo, le anticipazioni di quanto andrà in onda a gennaio ci informano che una persona vicina a Ezio, che non sarà sua figlia, scoprirà la verità sul matrimonio fra il direttore commerciale della Palmieri e Gloria e ci saranno duri scontri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni gennaio: una persona vicina ad Ezio scopre la verità sul suo passato con Gloria

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore saranno imperdibili. Infatti, dopo anni di segreti e menzogne, le bugie di Ezio verranno scoperte da un personaggio della fiction di Rai 1. Al momento, le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo nel mese di gennaio rivelano che una persona legata a Colombo metterà insieme i pezzi del puzzle e arriverà a scoprire la verità sul suo passato con Gloria. L'unica cosa certa, sembrerebbe essere il fatto che non sarà Stefania a venire a conoscenza del matrimonio fra suo padre e la capocommessa, ma un'altra persona molto vicina a lui.

Il Paradiso delle signore, trame di gennaio: duri scontri a causa delle bugie di Ezio Colombo

Le bugie di Colombo, quindi, verranno scoperte da qualcuno legato a lui. Non è ancora trapelato chi possa venire a conoscenza del retroscena sul matrimonio del papà di Stefania con Gloria. Dal momento che le persone della fiction molto legate a lui che non sono al corrente della verità sono soltanto due, si potrebbe ipotizzare che si possa trattare o di Veronica o di Gemma.

Gli altri personaggi vicini a Ezio e presenti nelle puntate de Il Paradiso delle signore sono: Ernesta, al corrente della verità e Stefania, esclusa da questa eventualità grazie alle anticipazioni trapelate in rete.

Il Paradiso delle signore, puntate di gennaio: il matrimonio fra Ezio Colombo e Veronica è in bilico

Nelle puntate della fiction di Rai 1 attualmente in onda in televisione, Ezio ha intenzione di sposare Veronica, ma il loro matrimonio è in bilico, per via del fatto che Colombo non è vedovo.

La celebrazione delle nozze fra i due fidanzati, infatti, dipende dalla testimonianza che dovrebbe fare in tribunale zia Ernesta, utile per dichiarare deceduta Gloria e rendere vedovo Ezio. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire chi metterà insieme i pezzi e scoprirà la verità sul matrimonio fra il papà di Stefania e la capocommessa.