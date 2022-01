L'appuntamento con La Sposa, la fiction del prime time di Rai 1 con Serena Rossi, è confermato il 23 e 30 gennaio 2022, con la messa in onda della seconda e terza puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le trame della fiction rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, legati in primis alle vicende di Maria, la quale si ritroverà a fare i conti con nuovi ostacoli che proverà a superare insieme al suo amato Italo, fino a quando non dovrà fare i conti con un terribile episodio che le sconvolgerà la vita.

Italo cade in depressione: anticipazioni La Sposa seconda puntata 23 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla seconda puntata de La Sposa che andrà in onda domenica 23 gennaio in prima visione assoluta, rivelano che il cadavere ritrovato in fondo alla scarpata è quello di Giorgia, prima moglie di Italo.

L'autopsia sul corpo della donna scagionerà Italo dalla terribile accusa di omicidio, anche se l'uomo cadrà in una profonda depressione e in seguito abbandonerà il casale.

Maria, di conseguenza, si ritroverà costretta a gestire tutto da sola fino a quando non riceverà una chiamata dai parenti che si trovano in Calabria. Suo fratello è in pericolo di vita e Maria deciderà di tornare dalla sua famiglia per capire come stanno le cose.

Sarà in quel momento che Italo le chiederà di non tornare mai più, dato che lui non è in grado di renderla felice.

Maria scopre di essere incinta: spoiler La Sposa

Una volta arrivata in Calabria, Maria ritroverà il suo primo amore, Antonio che le racconta degli affari fatti in Belgio e della sua fortunata impresa di costruzioni.

Le anticipazioni della seconda puntata de La Sposa rivelano che Antonio confesserà di non averla mai dimenticata anche se, adesso, Maria continua a pensare ad Italo. E, quest'ultimo, deciderà di andare in Calabria per riprenderla e portarla di nuovo al Nord.

Da quel momento in poi, Maria e Italo riprenderanno le redini della loro vita e, poco dopo questa ritrovata stabilità, la donna scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino.

Maria e Italo diventeranno genitori di un bambino tutto loro e, questa notizia, non potrà che renderli felicissimi.

Anticipazioni terza puntata La Sposa del 30 gennaio: la morte di Italo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, e le anticipazioni della terza e ultima puntata de La Sposa del 30 gennaio, rivelano che la donna si ritroverà costretta a fare i conti con un dramma inaspettato.

Italo, per salvare suo figlio Paolino che rischierà di morire durante un incendio scoppiato nel casale, perderà la vita. L'uomo morirà e lascerà sola Maria, la quale si ritroverà ancora una volta costretta a prendere in mano le redini della situazione e ad affrontare la gravidanza.

In un primo momento Maria vorrà fare tutto da sola, poi però la stanchezza si farà sentire e complici una serie di svenimenti, la donna sarà costretta a chiedere aiuto, decidendo di farsi ricoverare.