La Sposa, la fiction di Rai 1 con Serena Rossi, arriverà al gran finale domenica 30 gennaio e le sorprese per la terza puntata saranno moltissime. Maria ritroverà l'amore con Italo e avrà anche la gioia di una gravidanza, ma presto arriveranno anche molti problemi. Antonio si trasferirà al nord con Giuseppe e aiuterà l'azienda di Italo, assumendolo, ma in realtà avrà altri obiettivi. Il marito di Maria perderà la vita per salvare Paolino da un incendio e per la donna inizierà un periodo terribile, in cui scoprirà anche la vera natura di Antonio e lotterà per fare giustizia per Paolino e Giuseppe.

Maria e Italo iniziano felici una nuova vita insieme

Le anticipazioni de La Sposa annunciano che la terza e ultima puntata della serie televisiva targata Rai sarà ricca di avvenimenti ed emozioni e terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino alla fine. Vittorio morirà, ma prima di dire addio ai suoi cari vorrà restituire i terreni al fratello di Giorgia, perché li aveva sottratti con l'inganno. Italo e Maria si troveranno a far fronte ad una serie di spese e alla chiusura della filanda, ma nonostante i timori di suo marito, la protagonista sarà piena di entusiasmo per il futuro. Nel frattempo, al nord arriverà anche Antonio che si trasferirà con Giuseppe per dare al ragazzo un futuro migliore.

Italo inizierà a lavorare per Antonio: anticipazioni La Sposa

La terza e ultima puntata de La Sposa vedrà il primo amore di Maria farsi subito avanti per aiutare l'azienda di Italo, proponendo loro di acquistare i terreni nuovi e offrendo al nipote di Vittorio di lavorare per lui. Maria e Italo si fideranno dell'uomo che invece avrà ben altre mire e nasconderà delle informazioni preziose sui terreni acquistati.

Nel frattempo, la vita al casale proseguirà in modo sereno e Maria proverà a far fronte alle difficoltà con la raccolta del grano invitando le donne a lavorare e a portare i loro bambini che potranno usufruire di uno spazio creato per loro.

Maria cadrà nella disperazione per la morte di Italo: anticipazioni terza e ultima puntata

Secondo le anticipazioni de La Sposa, nella puntata finale, Maria e Italo avranno anche la gioia di aspettare un bambino, ma presto l'armonia familiare verrà spazzata via da una terribile disgrazia. Una notte, Paolino sarà attratto da un'ombra e per tentare di seguirla uscirà di casa e proprio quando divamperà un incendio nella tenuta. Italo non esiterà un attimo per salvare la vita a suo figlio e il bambino riuscirà a sopravvivere, mentre lui morirà. La perdita di Italo sconvolgerà la vita di Maria che sarà disperata, con un figlio in grembo e un altro da crescere da sola. La donna attraverserà un periodo terribile in cui rifiuterà qualsiasi tipo di aiuto, fino a quando non dovrà cedere e sarà ricoverata per una lunga degenza.

Durante il suo periodo di malattia, Maria avrà modo e tempo di scoprire delle situazioni spaventose che riguardano Paolino e Giuseppe e la donna aprirà gli occhi anche su Antonio che si rivelerà molto diverso da quando aveva fatto credere fino a quel momento. Il coraggio di Maria riemergerà dopo un periodo buio e fare giustizia sarà il suo nuovo obiettivo per cui inizierà a lottare e riprenderà in mano la sua vita.