Domenica 23 gennaio 2022 alle 21:30 su Rai 1, andrà in onda la seconda e penultima puntata della fiction La sposa, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi nei panni, rispettivamente, di Maria e Italo.

I due, dopo un periodo di reciproca diffidenza, avevano iniziato ad avvicinarsi, ma un evento drammatico ha fatto precipitare gli eventi. L'ultimo episodio si è, infatti, concluso mostrando il ritrovamento del cadavere della moglie di Italo, con quest'ultimo che viene portato in caserma per chiarire la sua posizione.

Anticipazioni 23 gennaio: Italo viene scagionato

Dopo l'autopsia, effettuata sul corpo di Giorgia, Italo verrà scagionato da ogni accusa, ma adesso dovrà fare i conti con l'elaborazione del lutto. Distrutto dalla notizia, l'uomo proverà a compiere un gesto estremo, ma Maria riuscirà a dissuaderlo, evitando che avvenga una nuova tragedia. In seguito i due si riavvicineranno e saranno travolti dalla passione.

Durante i funerali di Giorgia, Italo scoprirà che zio Vittorio si è sempre approfittato della sua famiglia, raggirandola. Fuori di sé dalla rabbia, l'uomo si scaglierà contro l'anziano, riducendolo in pessime condizioni, salvo poi scappare via. Con Vittorio bloccato a letto e Italo sparito nel nulla, Maria si troverà costretta a mandare avanti il casale da sola.

La sposa, trame puntata del 23 gennaio: Maria si guadagna il rispetto dei braccianti

Maria inizierà ad occuparsi delle terre, arrivando a migliorare notevolmente le condizioni lavorative dei braccianti. La sua determinazione unita alla sua gentilezza d'animo, le faranno ottenere subito il rispetto di questi ultimi.

Nel frattempo la donna si occuperà di Vittorio e riuscirà a riavvicinare il burbero anziano con il suo nipote Paolino.

Col ritorno di Italo, i rapporti tra lui e lo zio saranno sempre tesi, ma tra lui e Maria nascerà una forte intesa. Tale idillio però sarà interrotto dall'arrivo di una brutta notizia: il fratello di Marina ha il tifo.

La sposa, episodio del 23 gennaio: Vittorio in gravi condizioni

Rientrata in Calabria, Maria incontrerà Antonio, il suo primo amore.

La donna, inoltre, scoprirà, che il suo ex ha salvato la vita del fratello facendolo ricoverare in una clinica privata. I due si riavvicineranno e si scambieranno un bacio, ma Maria continuerà a a pensare a Italo e alla vita che ha lasciato al nord.

In seguito, Italo giungerà in Calabria per vedere Maria e i due scopriranno di non poter fare a meno l'uno dell'altra. La coppia tornerà così in Veneto ed inoltre Maria scoprirà d essere incinta. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma il dramma sarà dietro l'angolo. Durante una protesta dei sindacati, Vittorio avrà un malore e si ritroverà in fin di vita. Giunta al suo capezzale Maria, in lacrime, prometterà all'anziano che non abbandonerà mai più la sua terra.