La seconda puntata de La Sposa, la fiction con Serena Rossi andrà in onda domenica 23 gennaio in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti i due nuovi episodi che andranno in onda dalle 21:30 circa, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena: occhi puntati su Italo e Maria che si ritroveranno ad affrontare un momento di fortissima crisi, al punto che l'uomo deciderà di chiudere con sua moglie.

Anticipazioni seconda puntata La Sposa: Italo tenta un gesto estremo

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa seconda puntata de La Sposa in onda domenica 23 gennaio su Rai 1, rivelano che dopo la morte di Giorgia verrà effettuata l'autopsia sul corpo della donna, la quale scagionerà definitivamente Italo da ogni tipo di accusa e sospetto.

Peccato, però, che Italo apparirà ancora molto provato da tutta questa situazione, al punto da decidere di compiere un gesto estremo.

Immediata la reazione di Maria che, beccando suo marito sul fatto, riuscirà a dissuaderlo e quindi a evitare che accada il peggio.

Gli spoiler di questa seconda puntata rivelano che al funerale di Giorgia apparirà Giulio, il fratello della donna che si scaglierà duramente contro Italo e Vittorio, accusandolo di avergli portato via i suoi terreni e di essere causa dei dissidi con sua sorella.

Maria scopre che suo fratello è in pericolo di vita

Maria interverrà e chiederà a Italo di avere un confronto civile con l'uomo e di evitare quindi il peggio. Verrà fuori che entrambi sono vittima dei raggiri di Vittorio e, a quel punto, Italo deciderà di affrontare a muso duro suo zio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa seconda puntata de La Sposa del 23 gennaio, rivelano che Maria riceverà una brutta notizia.

Suo fratello, che si trova in Calabria, si è ammalato gravemente di tifo e rischia la vita. La donna, senza pensarci su due volte, deciderà di mettersi in viaggio per ritornare dalla sua famiglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Italo chiude con Maria: spoiler La Sposa del 23 gennaio

Italo la accompagnerà a prendere la corriera e, prima del saluto finale, le chiederà di non tornare più: l'uomo intende così mettere la parola fine a questo matrimonio che entrambi non volevano.

Un duro colpo per Maria che, nel momento in cui arriverà in Calabria, scoprirà che le condizioni di salute di suo fratello sono migliorate.

Il merito è di Antonio, primo amore di Maria, il quale ha fatto in modo che il ragazzo venisse ricoverato in una clinica privata e in questo modo gli ha salvato la vita.

Colpo di scena inaspettato per Maria: anticipazioni La Sposa

Le anticipazioni della seconda puntata de La Sposa rivelano che dopo il ritorno in Calabria, Maria avrà un riavvicinamento con Antonio e tra i due ci sarà anche un bacio.

Nonostante questo, però, la donna non riesce a smettere di pensare a Italo: soffre nel non avere sue notizie e le capita spesso di ripensare anche a Vittorio e Paolino.

Un giorno, poi, l'ennesima sorpresa inaspettata: rientrando a casa, Maria trova Italo al fianco di sua mamma. L'uomo è arrivato in Calabria per portarla di nuovo al Nord.