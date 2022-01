Prosegue l'appuntamento con La Sposa, la fiction di grande successo della domenica sera di Rai 1 con protagonista Serena Rossi. Domenica 23 gennaio andrà in onda la seconda delle tre puntate previste di questa prima stagione, la quale si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati sulle vicende della coppia Maria-Italo, i quali si ritroveranno ai ferri corti.

Anticipazioni La Sposa, trama seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata de La Sposa, rivelano che dopo la notizia della morte della sua ex moglie, Italo apparirà fortemente scosso al punto da mettere in discussione la sua relazione con Maria.

La situazione precipiterà nel momento in cui Maria scoprirà dai suoi familiari che il fratello sta male: ha il tifo e le sue condizioni di salute sono a dir poco disperate.

Un duro colpo per Maria che, senza pensarci su troppo, deciderà di tornare di nuovo in Calabria per stare accanto alla sua famiglia, devastata da questa notizia.

A quel punto Italo, accompagnandola alla corriera, le chiederà di non tornare più: vuole mettere la parola fine al loro matrimonio, ritenendo di non essere la persona adatta in grado di assicurare a Maria la felicità che si merita.

Maria ritorna in Calabria e bacia il suo ex Antonio

Le anticipazioni della seconda puntata de La Sposa di domenica 23 gennaio 2022, rivelano che quando arriverà in Calabria, Maria scoprirà che ad aiutare la sua famiglia ci ha pensato Antonio, il suo ex fidanzato.

Nel corso degli ultimi anni, Antonio ha fatto fortuna in Belgio: è diventato un uomo benestante ed ha permesso alla famiglia di Maria di far curare il fratello della donna all'interno di una clinica privata, salvandolo così da una morte certa.

La presenza di Antonio, permetterà a Maria di viaggiare indietro con la mente e di ricordare quei momenti in cui sono stati insieme.

Le anticipazioni di questa seconda puntata de La Sposa, rivelano che l'uomo una sera le confesserà di non averla mai dimenticata e riuscirà anche a strapparle un bacio.

Italo torna da Maria dopo averla lasciata

Nonostante tutto, però, Maria non riuscirà a smettere di pensare ad Italo e a quella vita che ha lasciato nel Nord Italia.

Il colpo di scena di questa seconda puntata ci sarà nel momento in cui Italo deciderà di mettersi in viaggio e di recarsi in Calabria.

L'uomo si farà trovare a sorpresa in casa di Maria e le chiederà di riprendere insieme le redini del loro matrimonio e ripartire così dal punto in cui si erano lasciati.

Maria, innamorata, accetterà la proposta e così lascerà di nuovo la sua famiglia per rientrare nel Nord Italia.

Vittorio si sente male: anticipazioni La Sposa del 23 gennaio

Gli spoiler de La Sposa del 23 gennaio, rivelano che una volta tornata, Maria affronterà con Vittorio quelle che sono le proteste contro lo sfruttamento delle donne in filanda.

La situazione degenererà e porterà a scontri violenti: Vittorio accuserà un malore e finirà in ospedale. Le sue condizioni di salute appariranno critiche e Maria, in lacrime, gli promette che non abbandonerà mai la sua terra.