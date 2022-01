Domenica 30 gennaio chiude la fiction La Sposa con Serena Rossi. In prime time su Rai 1 andranno in onda gli ultimi episodi di questa prima stagione della Serie TV che ha appassionato una media di oltre sei milioni di spettatori e che, per l'atteso finale, si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni sul gran finale rivelano che il piccolo Paolino si ritroverà in serio pericolo di vita, mentre Maria sarà costretta a fare i conti con una gravissima perdita che le segnerà profondamente la vita.

Chiude la fiction La Sposa con Serena Rossi: il 30 gennaio il gran finale in tv

Nel dettaglio, domenica 30 gennaio calerà il sipario sulla prima stagione de La Sposa. La fiction chiude i battenti con la terza e ultima puntata, che si preannuncia densa di emozioni, colpi di scena e amare sorprese per i vari protagonisti che in queste settimane hanno saputo conquistare il gradimento del pubblico e degli spettatori della rete ammiraglia Rai.

Le anticipazioni sugli ultimi episodi della serie tv con Serena Rossi, rivelano che Maria e Italo riprenderanno in mano le redini della loro vita e dopo essersi ritrovati ed uniti, saranno disposti ad affrontare tutte le avversità insieme, avendo capito di essere fatti l'uno per l'altro.

Tutto sembrerà procede per il verso giusto, fino a quanto una sera non ci sarà un tragico e drammatico evento che segnerà per sempre le vite dei protagonisti.

Paolino rischia la vita: anticipazioni La Sposa ultimi episodi

Il piccolo Paolino sarà attirato dalla presenza di una sagoma che vedrà in cortile e deciderà, all'insaputa di tutti, di andare in quella parte del casolare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Paolino non sa che, di lì a poco, sarebbe scoppiato un vasto e terribile incendio che nel giro di pochi secondi attirerà l'attenzione della piccola Italo-Maria.

Immediata la reazione dell'uomo che, nel momento in cui scoprirà che suo figlio Paolino è in pericolo di morte, deciderà di intervenire subito.

Le anticipazioni degli ultimi episodi de La Sposa di domenica 30 gennaio, rivelano che Italo interverrà in prima persona per salvare la vita del bambino che riuscirà a mettere in salvo.

Maria affronta la morte di Italo: anticipazioni La Sposa del 30 gennaio

Purtroppo, però, la stessa sorte non toccherà ad Italo: l'uomo, infatti, morirà nelle fiamme di questo incendio e per lui non ci sarà nulla da fare.

Una notizia a dir poco nefasta e drammatica per Maria: le anticipazioni della puntata finale de La Sposa, rivelano che la donna si ritroverà sola, in dolce attesa e con tanti impegni da affrontare.

Maria deciderà così di rimboccarsi le maniche e di darsi da fare, proprio come le avrebbe chiesto di fare il suo Italo. Ben presto, però, la donna sentirà il peso di tutte queste fatiche, motivo per il quale deciderà di farsi ricoverare e di staccare la spina per concentrarsi sulla gravidanza.

Nel momento in cui tornerà di nuovo alla sua vita di sempre, Maria dovrà fare i conti con una serie di novità che non le piaceranno affatto.