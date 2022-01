Si concluderà domenica 30 gennaio La sposa, la miniserie in tre puntate trasmesse la domenica in prima serata su Rai 1. Il terzo e ultimo appuntamento con la fiction metterà un punto alle vicende di Maria Saggese, la giovane calabrese costretta a sposarsi per procura per pagare i debiti e mantenere la propria famiglia. La determinazione, l'intelligenza e l'umanità della protagonista le hanno permesso di affrontare situazioni difficili, ma nell'ultima puntata la sua forza d'animo verrà messa a dura prova da un tragico evento. Inoltre, mentre la donna si troverà in ospedale, Antonio farà portare Paolino in un istituto.

Anticipazioni La sposa, terza e ultima puntata del 30 gennaio: Italo muore

Nel terzo e ultimo appuntamento de La sposa tra Maria (Serena Rossi) e Italo (Giorgio Marchesi) tornerà il sereno. I due decideranno di provare a ricostruire una famiglia con Paolino e la bambina che aspettano. Stando alle anticipazioni, però, la felicità avrà breve durata. Un improvviso incendio scoppierà nella tenuta di campagna e il bambino correrà il rischio di morire. Per salvare il figlio dalle fiamme, Italo sacrificherà la sua vita. L'uomo morirà, lasciando sia Maria che Paolino in preda allo sconforto. Nel frattempo, la protagonista dovrà trascorrere molto tempo in ospedale per portare a termine la gravidanza. In seguito scoprirà che Antonio (Mario Sgueglia) avrà fatto portare il figlio di Italo in un istituto.

La donna cercherà con ogni mezzo di riportarlo a casa e, intanto, partorirà Vittoria. Infine riuscirà a realizzare il progetto di fondare una cooperativa gestita solo da donne.

Trame La sposa, riassunto 1ª puntata 16 gennaio: Maria costretta a sposare Italo

La miniserie La sposa è inizialmente ambientata in Calabria alla fine degli anni ‘60.

Per pagare dei grossi debiti, la famiglia Saggese è costretta ad accettare un matrimonio per procura. Nella prima puntata in onda il 16 gennaio la figlia maggiore, Maria, acconsente alle nozze con Vittorio Bassi, un ricco agricoltore vicentino di mezza età. Proprio durante la cerimonia, la giovane donna scopre che suo marito sarà in realtà il nipote dell'uomo, Italo.

Quando arriva al nord, Maria inizia a lavorare tra il noccioleto e il mercato, cercando di andare d'accordo con il marito che, però, la rifiuta poiché ancora traumatizzato dalla scomparsa della prima moglie. La protagonista conosce anche Paolino, il figlio di Italo e inizia a prendersene cura. Quando le cose sembrano andare per il meglio, però, viene ritrovato il cadavere di Giorgia, la madre del bambino.

Puntate precedenti de La sposa, trama 2ª puntata 23 gennaio: Maria torna in Calabria

Nella seconda puntata della fiction La sposa, trasmessa su Rai 1 il 23 gennaio, Italo fa i conti con la morte della moglie Giorgia. Tuttavia, il dolore e la rabbia peggiorano i rapporti con Vittorio e lo allontanano da Maria.

L'uomo le suggerisce di tornare in Calabria. Lei non vuole andare via, ma una chiamata le fa cambiare idea. Il fratello sta male e decide di tornare dalla sua famiglia. Giunta lì, scopre che l'ex fidanzato Antonio è tornato dal Belgio e vuole stare con lei. Tuttavia, di fronte a questo inaspettato ritorno, Maria non mostra alcun entusiasmo poiché sente soltanto la mancanza di Italo e Paolino.