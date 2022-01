Prosegue l'appuntamento con La Sposa, la fiction di Rai 1 con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Una coppia di attori molto amata dagli italiani, tanto da conquistare il pubblico a casa. La Sposa, che ha debuttato in prima serata domenica 16 gennaio, ha registrato ascolti straordinari, risultando seconda solo a Doc- nelle tue mani. La fiction, divisa in tre puntate, tratta un tema molto importante come quello dei matrimoni per procura. Difatti Maria, una giovane calabrese, è stata costretta a convolare a nozze con uno sconosciuto per salvare la sua famiglia dalla rovina.

La ragazza era convinta di dover sposare Vittorio Bassi, un veneto burbero e di certo non più giovanissimo, salvo poi scoprire solo nel momento del matrimonio di dover maritarsi per procura con Italo, il nipote di Vittorio. Giunta in Veneto ha trovato un'atmosfera tutt'altro che piacevole, dato che il giovane Bassi era ancora distrutto per la recente scomparsa della sua prima moglie. Tuttavia Maria ha saputo conquistare l'amore e l'affetto prima di Italo e poi di Vittorio, diventando come una madre per il piccolo Paolino, il figlio di suo marito. Secondo le anticipazioni dell'ultima puntata, in onda domenica 30 gennaio, purtroppo quest'idilliaco quadretto familiare sarà destinato a durare poco, poiché Maria dovrà fare i conti con il dolore per la prematura morte di Italo.

Inoltre Antonio, vecchio amore di Maria, si rivelerà essere una persona perfida, tanto da portare Paolino in un istituto. La giovane, però, non si arrenderà e riuscirà non solo a far uscire di lì il bambino, ma anche a realizzare il sogno dei suoi amati Italo e Vittorio di creare una cooperativa formata da sole donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Sposa, trama 30 gennaio: Italo muore per salvare Paolino

Giunge al finale di stagione La Sposa, la nuova fiction della domenica sera di Rai Uno, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Le anticipazioni dell'ultima puntata, che sarà trasmessa domenica 30 gennaio su Rai Uno, svelano che, dopo la morte di Vittorio, i due coniugi dovranno occuparsi degli affari e della gestione delle terre.

Tuttavia l'arrivo di Antonio porterà non poco scompiglio alle loro vite. Il loro amore, però, risulterà più forte di tutto tanto da superare anche le insidie di Lo Bianco. Non mancherà un colpo di scena, che lascerà l'amaro in bocca ai telespettatori. Una sera Paolino, incuriosito da una sagoma che ha intravisto, si recherà in cortile, dove scoppierà un incendio, in cui sarà lui stesso coinvolto. Italo, accortosi che il figlio è stato travolto dalle fiamme, non esiterà ad intervenire per salvare la vita al bambino. Purtroppo per il giovane Bassi non ci sarà scampo, difatti Maria resterà vedova e sola con il piccolo Paolino

La Sposa, ultima puntata: Antonio porta Paolino in istituto

Maria è ormai rimasta vedova, dato che il povero Italo è morto per salvare suo figlio.

La ragazza, essendo incinta, sarà costretta, a lasciare Paolino alle cure di Nunzia, poiché dovrà sottoporsi ad un ricovero per preservare la gravidanza. Antonio, però, giocherà ancora una volta sporco, portando il piccolo in un istituto. Una volta uscita dall'ospedale, Maria scoprirà dove è stato portato il bambino, e non sarà affatto facile riportalo a casa.

Anticipazioni La Sposa: Maria da alla luce la piccola Vittoria

Secondo le anticipazioni della puntata finale di La Sposa, Maria riuscirà a far uscire Paolino dall'istituto. Poco dopo la giovane darà alla luce una bambina a cui sarà dato il nome di Vittoria. La ragazza, nonostante il dolore per la morte di italo, proseguirà la sua vita con il coraggio e la determinazione che l'hanno sempre contraddistinta. Difatti fonderà una cooperativa formata da sole donne, dando vita al sogno di Italo e Vittorio.