La Sposa andrà in onda con la terza e ultima puntata su Rai 1 nella sera di domenica 30 gennaio e per Maria, la protagonista della fiction interpretata da Serena Rossi, ci saranno ancora molti ostacoli da superare prima di raggiungere la serenità. Paolino rischierà di perdere la vita in un incendio e grazie all'intervento di Italo si salverà, ma l'uomo avrà la peggio e morirà. Per Maria sarà un duro colpo e l'idea di dover crescere il figlio che porta in grembo da sola la terrorizzerà.

Paolino rischierà la vita in un incendio: anticipazioni La Sposa

La terza e ultima puntata de La Sposa, in onda su Rai 1 domenica 30 gennaio sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Maria, infatti, si troverà a dover affrontare una tragedia più grande di lei e dovrà dare ancora una volta prova della sua grande forza.

Nella vita della protagonista, infatti presto avverrà un cambiamento netto che segnerà tutta la sua esistenza. Il piccolo Paolino sarà attratto da un'ombra nel casolare in cui vive nella notte e si incamminerà per scoprire di cosa si tratti. La curiosità di Paolino si rivelerà fatale, perché proprio mentre starà inseguendo l'ombra misteriosa, scoppierà un violento incendio che si estenderà nel cortile della tenuta e potrebbe mettere seriamente in pericolo la vita del bambino.

Maria dovrà affrontare una prova difficilissima: anticipazioni terza e ultima puntata

La Sposa concluderà il suo appuntamento con il pubblico di Rai 1 con una puntata che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

Maria, incinta, sarà pronta ad iniziare la sua vita con Italo e Paolino, ma presto tutto verrà messo nuovamente in discussione, perché il bambino sarà coinvolto in un incendio.

A soccorrere Paolino si precipiterà Italo, che appena vedrà le fiamme non esiterà ad aiutare suo figlio e riuscirà a sottrarlo alle fiamme.

Le cose, però, non si risolveranno per tutti, perché nel grave incidente a perdere la vita sarà proprio Italo, gettando nella disperazione Maria. La donna sarà devastata dal dolore della perdita di suo marito e l'idea di dover crescere da sola il figlio che ha in grembo aumenterà le sue preoccupazioni per il futuro.

La giovane donna si troverà in una terra diversa da quella in cui è nata, con una famiglia da mandare avanti e senza l'aiuto di nessuno. Il coraggio di Maria, tuttavia, emergerà anche nella disgrazia, perché - dopo aver riflettuto bene - la donna deciderà di restare comunque al nord e rimboccarsi le maniche per dare a suo figlio un futuro migliore. Il ricordo di Italo, in ogni caso, non smetterà di tormentarla nei momenti difficili, ma nello stesso tempo le darà la forza di andare avanti.