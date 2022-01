In Love is in the air arriveranno nuovi colpi di scena. Aydan infatti scoprirà che Serkan non è figlio dell'ex marito Alptekin, ma bensì di Kemal, il suo attuale fidanzato. Tutto verrà alla luce quando Aydan verrà sapere che 35 anni prima, lei e Kemal trascorsero una notte di passione insieme. Fatto di cui la donna non aveva ricordi, almeno sino a questo momento. Pertanto comincerà a sospettare che Kemal sia il padre biologico di Serkan e ne avrà conferma attraverso un test del Dna che farà di nascosto. La donna non saprà però come rivelare ai due che in realtà sono padre e figlio.

Aydan sospetta che Serkan sia figlio di Kemal

I telespettatori di Love is in the air rimarranno stupiti quando scopriranno che Serkan Bolat non è figlio di Alptekin. Sarà Aydan a scoprirlo quasi per caso, Kemal infatti le rivelerà che 35 anni prima hanno trascorso una notte di passione insieme, che Aydan non ricorderà visto che quella sera era ubriaca. Anzi, è sempre stata convinta che non fosse successo niente pertanto, dopo la rivelazione di Kemal, comincerà a unire tutti i tasselli. La donna capirà che la notte di passione con Kemal è avvenuta proprio nove mesi prima della nascita di Serkan, pertanto l'uomo potrebbe essere il padre dell'architetto. Un sospetto che aumenterà quando Aydan scoprirà che anche Kemal è allergico alle fragole, proprio come Serkan e la piccola Kiraz.

Il test del Dna conferma che Kemal è il padre di Serkan

Approfittando del fatto che Kemal si sia ormai trasferito a vivere a casa sua, per Aydan non sarà difficile recuperare un campione biologico dell'uomo per effettuare un test del Dna. Con l'aiuto del fidato Seyfi, la donna riuscirà a effettuare il test dal quale risulterà che Kemal è il padre biologico di Serkan.

Ovviamente Aydan saprà che presto o tardi dovrà dire la verità, ma tergiverserà sulla questione.

Aydan prende tempo prima di confessare la verità a Serkan e Kemal

Nelle prossime puntate di Love is in the air il segreto di Aydan non rimarrà tale per molto a lungo. I primi a scoprire che Kemal e Serkan sono in realtà padre e figlio saranno Kiraz e Can.

I due bambini infatti origlieranno una conversazione tra Aydan e Seyfi e prometteranno di non dire nulla in cambio di tanti gelati. Kiraz però non riuscirà a mantenere il segreto e comincerà a chiamare "nonno" Kemal. La seconda persona a scoprire la verità sarà Eda, la quale ascolterà un messaggio lasciato in segreteria da Aydan per Serkan. Eda si recherà dalla donna, esortandola a dire la verità ai due uomini. Anche Ayfer verrà a conoscenza del fatto e anche lei esorterà Aydan ad affrontare la questione con Kemal e Serkan. Riuscirà Aydan a trovare il coraggio di dire la verità ai due uomini più importanti della sua vita? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la Serie TV turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:50 circa.