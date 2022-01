Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Love is in the air e le anticipazioni delle prossime puntate previste dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Eda e Serkan, i quali si ritroveranno a dover gestire la piccola Kiraz. Intanto, però, Aydan giocherà sporco alle spalle di Eda ma anche di suo figlio e proverà in tutti i modi a strappare via la bambina dalla sua mamma.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 10-14 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Love is in the air previste nel corso della settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022, rivelano che Aydan dimostrerà di essere sempre più fiera ed entusiasta di poter fare la nonna.

Proprio per questo motivo, però, la donna metterà a punto un piano a dir poco diabolico, col quale prevede di ottenere l'affido esclusivo della piccola Kiraz e in questo modo sottrarla dalle cure di sua mamma.

Per mettere in atto tale piano crudele, la donna non si farà problemi a far applicare la figlia a suo figlio ma con un vile inganno e come se non bastasse chiederà anche l'aiuto di Deniz, per poter mettere in cattiva luce Eda.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di queste nuove puntate della soap opera turca previsti fino al prossimo 14 gennaio su Canale 5, rivelano che Serkan comincerà a rivalutare il suo ruolo di padre e ci prenderà gusto a viziare la piccola Kiraz.

Eda scopre il vile piano di Aydan sulla piccola Kiraz: nuove trame Love is in the air

Peccato, però, che tale modo di fare da parte dell'architetto non verrà visto di buon occhio dalla donna, la quale boccerà questo modo di fare dell'architetto.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air previste nella settimana 10-14 gennaio 2022, rivelano che i colpi di scena non sono finiti qui, dato che Eda si ritroverà a spiare una conversazione segreta di Aydan, durante la quale verrà fuori che la perfida mamma di Serkan ha intenzione di portarle via la piccola Kiraz.

Solo in quel momento, Eda scoprirà il vile piano che sta mettendo in atto Aydan, la quale ha intenzione di convincere il giudice ad affidare la custodia esclusiva della bambina solo nelle mani del padre Serkan.

La richiesta del giudici per Eda e Serkan: trame Love is in the air al 14 gennaio 2022

In questi nuovi episodi della soap opera, Eda e Serkan si ritroveranno anche in Tribunale sempre per quanto riguarda l'affido della bambina.

Dopo aver ascoltato tutte le testimonianza, il giudice farà una richiesta del tutto inaspettata alla coppia e chiederà loro di tornare a condividere lo stesso tetto, per il bene della piccola Kiraz che potrà tornare a sentire l'affetto di entrambi i genitori.