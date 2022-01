Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che racconta l'amore, la separazione ed il ritorno di fiamma dei due protagonisti della soap, il ricco imprenditore Serkan Bolat e l'architetto paesaggista Eda Yildiz. I nuovi episodi si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 24 al 28 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul gioco della verità indotto dalla dottoressa Hulya, sul malore di Kiraz dovuto ad una allergia, sull'iniziativa presa da Aydan per scoprire chi è il padre di suo figlio, sul tira e molla fra Serkan ed Eda, sulla gelosia di quest'ultima per la signora Deniz, sulla mancanza di fiducia di Piril nei confronti di Engin e sui disegni che Kerem consegnerà al Bolat.

Serkan va a fare la spesa

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che la dottoressa Hulya chiederà ad Eda e Serkan di organizzare un gioco della verità con i loro amici, in modo che Kiraz possa comprendere al meglio l'importanza di essere sinceri col prossimo. Nel corso dell'esperimento, Kiraz mangerà senza volerlo delle fragole a cui è allergica. Sentendosi male, la piccola verrà trasportata in ospedale dove si riprenderà abbastanza velocemente. Dopo aver saputo che Kemal ha la stessa allergia della nipote per le fragole, Aydan deciderà di appurare se il suo compagno è il padre biologico di Serkan o no. Dopo aver effettuato vari esami genetici si verrà a sapere che Kemal è il padre dell'imprenditore.

Eda costringerà Serkan a recarsi per la prima volta nella sua vita in un supermercato a fare la spesa. Giunto lì, il Bolat mangerà una patata cruda e terrosa per sfidarla.

Kerem si trasferisce da Aydan

Dopo essere ritornato a casa, Serkan si preparerà per andare a bere un caffè con la signora Deniz, destando la gelosia di Eda.

Le cose cambieranno quando la Yildiz scoprirà che l'appuntamento è soltanto una cena di lavoro che porterà il Bolat ad occuparsi di un nuovo progetto al porto. Kemal si trasferirà a casa di Aydan, mentre Pina tenterà di convincere Kerem a portare i suoi disegni a Serkan nel tentativo di risollevargli il morale. Nel frattempo, Piril pedinerà Engin per scoprire se il marito la tradisce, rendendosi conto che l'uomo invece ha segretamente avviato un'attività di catering.

Nel corso di una degustazione, la coppia avrà modo di incontrare la preside di una famosa scuola per bambini in cui vorrebbero iscrivere Can. Kerem attenderà con ansia il giudizio di Serkan sui suoi disegni. Nel frattempo, Eda cercherà un modo per rimanere da sola con il Bolat per convincerlo ad essere più indulgente nei confronti del giovane.