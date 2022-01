L'appuntamento con Love is in the air prosegue con grande successo nel pomeriggio di Canale 5 e le anticipazioni turche legate al finale di sempre della soap opera, rivelano che per Eda e Serkan arriverà il momento di vivere delle nuove emozioni del tutto inaspettate. Dopo aver superato un bel po' di ostacoli, i due riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore e diventeranno prima marito e moglie, dopodiché scopriranno di essere in dolce attesa del loro secondo bebè.

Il matrimonio tra Eda e Serkan: anticipazioni sul finale Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'atteso finale di sempre di Love is in the air, rivelano che per Eda e Serkan arriverà il momento di coronare il loro grande sogno d'amore e i due, finalmente, si uniranno in matrimonio, diventando così marito e moglie a tutti gli effetti.

Un momento di grande gioia per la giovane coppia che, poche settimane dopo quel fatidico sì, si ritroverà a vivere una nuova grande emozione del tutto inaspettata.

Eda, infatti, comincerà ad accusare prima un continuo senso di fame poi si sentirà sempre più stanca, al punto da addormentarsi spesso e in qualunque momento.

Eda scopre di essere incinta del secondo bebè

Immediata la reazione dell'architetto che, di fronte a questi strani atteggiamenti della sua neo-sposa, penserà subito che c'è qualcosa che non va nel loro matrimonio e che la donna sia già stufa di stare con lui, al punto da addormentarsi anche quando stanno insieme.

Ma la realtà dei fatti sarà un'altra e ben presto Eda, deciderà di sottoporsi ad una accurata visita medica.

Le anticipazioni turche sul finale di sempre di Love is in the air, rivelano che la donna scoprirà di essere nuovamente incinta.

Una notizia che la renderà felicissima e, una volta arrivata a casa, Eda metterà subito al corrente Serkan che sarà a dir poco incredulo e si mostrerà fin troppo ansioso nei confronti della sua amata.

Serkan ansioso e apprensivo con la sua amata: trame Love is in the air finale

Serkan, infatti, vorrà tenere tutto sotto controllo: intende conoscere il medico che sta tenendo in cura la sua amata moglie e poi le chiederà di seguire una dieta rigorosa per evitare di mangiare cibi che potrebbero far male al bambino che porta in grembo.

Gli spoiler delle puntate finali della seguitissima soap turca di Canale 5, rivelano che dopo aver appreso la notizia della gravidanza, Eda chiederà al suo amato di mantenere il riserbo, almeno in un primo momento e quindi di non rivelare a nessuno dell'arrivo di questo secondo figlio.

Serkan manterrà fede alla parola data anche se, col passare dei giorni, ci saranno una serie di equivoci che coinvolgeranno anche altre persone e che rischieranno di far venire alla luce la verità su questa seconda gravidanza di Eda.