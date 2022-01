Sarebbe finita tra gli attori che vestono i panni di Eda e Serkan nella soap Love is in the air. Gli appassionati della serie che tutti i giorni viene trasmessa su Canale 5, sanno che Hande Ercel e Kerem Bursin, oltre ad essere una coppia nella soap, sono una coppia anche nella vita reale. I due si sono innamorati proprio sul set di questa soap che è sbarcata anche in Italia e che ha permesso loro di avere successo e popolarità nel nostro Paese. A quanto pare, però, la loro relazione potrebbe essere in fase di rottura.

Gli attori di Eda e Serkan di Love is in the air si sarebbero detti addio

Nel dettaglio, le indiscrezioni riguardanti la crisi e la possibile rottura tra gli attori di Eda e Serkan della soap opera turca Love is in the air, arrivano da alcuni giornalisti di Istanbul.

Si vocifera, infatti, che da un po' di tempo le cose tra i due attori non andrebbero più nel migliore dei modi, complici i numerosi impegni che si ritrovano ad affrontare quotidianamente, che li avrebbero portati ad allontanarsi e quindi a prendere delle strade differenti l'uno dall'altro.

Sembrerebbe, infatti, che i due attori non riescano più a ritagliarsi del tempo solo per loro, motivo per il quale avrebbero scelto di dirsi addio.

I retroscena sul possibile addio della coppia di attori di Eda e Serkan

Voci che, al momento, non sono state confermate ma neppure smentite dai due diretti interessati: sia Hande che Kerem preferiscono mantenere il silenzio sui social e non hanno proferito parola su quanto viene scritto e detto sulla loro storia d'amore.

Sta di fatto, però, che andando a curiosare nei loro profili Instagram appare evidente il fatto che da diversi mesi i due non postano più foto di coppia insieme e questo potrebbe essere un campanello d'allarme legato alla loro crisi sentimentale.

In attesa di scoprire se, dopo queste indiscrezioni che trapelano sulla loro rottura, gli attori della soap Love is in the air decideranno di fare chiarezza, su Canale 5 prosegue l'appuntamento quotidiano con le loro vicende.

Si avvicina il gran finale di Love is in the air anche su Canale 5

Gli episodi inediti proseguono tutti i giorni nella fascia oraria che precede l'appuntamento con il talk show Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso e la media di ascoltatori, viaggia sulla soglia di circa due milioni al giorno con uno share che oscilla tra il 13 e il 16%.

La soap opera con Eda e Serkan, però, si avvia verso il gran finale. Quelle attualmente in onda sono le puntate finali della seconda stagione e tra febbraio/marzo, la soap saluterà definitivamente anche il pubblico italiano, con la messa in onda degli ultimi attesissimi appuntamenti di sempre.