Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 24 gennaio a venerdì 28 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Kiraz mangerà una merendina alle fragole e finirà in ospedale perché si scoprirà che è allergica a questo frutto

Intanto, Aydan riceverà i risultati delle analisi genetiche e scoprirà che Kemal è il padre naturale di Serkan.

Infine, Piril pedinerà suo marito per scoprire se ha un’amante, ma alla fine scoprirà che Engin starà mettendo in piedi una attività di catering in segreto, perciò la moglie non ne sapeva nulla.

Kiraz mangerà una merendina alle fragole e finirà in ospedale

Nelle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, la dottoressa Hulya riunirà i genitori di Kiraz e i loro amici e li inviterà a condividere i propri pensieri più nascosti. Lo scopo sarà quello di insegnare alla bambina l’importanza della sincerità. Inoltre, durante questo gioco Kiraz mangerà una merendina alla fragola e si renderà di esserne allergica. Infatti, la piccola si sentirà male e verrà trasportata ospedale, ma fortunatamente si riprenderà velocemente.

Intanto, anche Kemal sarà allergico alle fragole, quindi non è da escludere che potrebbe essere il padre di Serkan. Quest'ultimo nel mentre andrà a fare la spesa al supermercato per la prima volta e mangerà una patata cruda per sfidare Eda.

Poi i due torneranno a casa.

Successivamente, Serkan sarà costretto a prendersi un caffè con Deniz, ma Eda sarà molto gelosa. Poi però la protagonista scoprirà che si trattava di una cena di lavoro.

Kemal potrebbe essere il padre di Serkan

Poco dopo, Kemal andrà a vivere a casa di Aydan che riceverà i risultati delle analisi genetiche e scoprirà che Kemal è il padre naturale di Serkan.

Intanto, Piril pedinerà Engin per scoprire se ha un’amante;, ma in realtà scoprirà che il marito sta mettendo su un’attività di catering in segreto. Poi, durante una degustazione, i due conosceranno la preside di una prestigiosa scuola e vorranno fare di tutto pur di iscrivere Can in questo istituto.

Nel mentre, Kerem attenderà che Serkan giudichi i suoi disegni, ma Eda troverà un modo per restare sola con Bolat.

In questa occasione, la giovane protagonista imporrà all'uomo di controllarsi, perché deve evitare di soffocare l’entusiasmo del giovane apprendista.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti con la soap turca per scoprire come si evolverà la trama. Intanto per rivedere gli episodi precedenti basterà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.