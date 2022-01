Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 24 al 28 gennaio Aydan scoprirà che Kemal è il vero padre di Serkan. Tutto emergerà dopo che la donna scoprirà che anche Kemal sarà allergico alle fragole, proprio come Serkan e la nipote Kiraz. Quest'ultima finirà al pronto soccorso proprio a causa di una crisi allergica.

Kiraz si sente male a causa dell'allergia alle fragole

Nel corso degli episodi di Love is in the air in onda sino al 28 gennaio, la dottoressa Hulya inviterà Serkan e Eda, i loro amici e familiari a fare una sorta di gioco della verità per far comprendere a Kiraz l'importanza della sincerità.

Durante uno di questi incontri, Kiraz per sbaglio mangerà una merendina contenente delle fragole, frutto a cui la bambina è allergica, proprio come il padre Serkan. Kiraz si sentirà male e verrà portata in ospedale.

Fortunatamente la figlia di Eda e Serkan si riprenderà velocemente. Successivamente, Serkan andrà per la prima volta a fare la spesa al supermercato e qui mangerà una patata cruda per sfidare Eda. In seguito, l'architetto andrà a prendere un caffè con la signora Deniz e ciò scatenerà la gelosia di Eda. La giovane però, scoprirà che l'incontro tra Bolat e Deniz sarà solo un appuntamento di lavoro, visto che Deniz avrà chiesto all'architetto di occuparsi del progetto di un porto.

Aydan scopre che Kemal è il vero padre di Serkan

Dopo l'episodio di Kiraz, Aydan scoprirà che anche Kemal sarà allergico alle fragole, proprio come Serkan e Kiraz. Pertanto, la donna comincerà a sospettare che Kemal sia il padre di Serkan. L'uomo intanto, si trasferirà a casa, di Aydan, la quale riuscirà a far effettuare di nascosto un test del Dna.

Arriveranno i risultati del test genetico dal quale risulterà che Serkan sarà figlio proprio di Kemal. Una verità sconvolgente, visto che Aydan per 35 anni ha sempre creduto che fosse Alptekin il padre di suo figlio.

Piril sospetta di Engin e lo pedina nelle prossime puntate di Love is in the air

Con il prosieguo delle puntate di Love is in the air, bisognerà capire come Aydan deciderà di affrontare questa sconvolgente verità.

Dirà a Kemal e Serkan che sono in realtà padre e figlio? In attesa di capire come si evolverà questa vicenda, Kerem non sarà contento del suo lavoro per Bolat. Sarà Pina a insistere e a convincerlo a portare i suoi disegni all'architetto. Piril invece, penserà che Engin abbia un'amante e deciderà di pedinarlo. La donna scoprirà che in realtà il marito starà avviando di nascosto una attività di catering. Durante una degustazione, Piril e Engin conosceranno la preside di una prestigiosa scuola, dove i due vorranno iscrivere a tutti i costi il figlio Can.