Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con le vicende della soap opera turca Love is in the air dal lunedì al venerdì (disponibile successivamente anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming e on demand).

Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda il 13 gennaio 2022 dalle ore 16:55 alle ore 17:35 circa, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) sarà molto infastidito di vedere sua figlia Kiraz (Maya Başol) andare parecchio d’accordo con Burak (Sinan Helvacı) e quindi non perderà tempo per stuzzicare il collega di Eda Yildiz (Hande Erçel).

Intanto quest’ultima apprenderà che Aydan (Neslihan Yeldan) è intenzionata a dimostrare al giudice che la giovane non è in grado di fare la madre, con lo scopo di separarla dalla figlia.

Anticipazioni, episodio Love is in the air del 13 gennaio: Serkan provoca Burak con l’aiuto di Engin, Eda scopre che Aydan vuole metterla in cattiva luce

Nella 176^ puntata dello sceneggiato Sen Çal Kapimi, in programma sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 13 gennaio, Serkan continuerà a passare ancora tempo in compagnia di Eda: questa volta andranno a pescare con Burak e il suo fidato amico Engin (Anıl İlter).

L'imprenditore - sempre più geloso del rapporto che il collega di lavoro dell’architetta paesaggista ha instaurato con Kiraz - durante la sua assenza da Sile, approfitterà dell’occasione per provocarlo, servendosi della complicità del marito di Piril (Başak Gümülcinelioğlu).

Nello specifico Serkan inizierà a pescare sul molo anche lui alla stessa maniera dell’impiegato che inizialmente aveva finto di essere il genitore della piccola per reggere il gioco di Melek (Elçin Afacan).

Nel contempo Eda, dopo aver appreso che Aydan sta agendo legalmente per ottenere l’affidamento della sua bambina (all’insaputa del figlio) verrà anche a conoscenza del fatto che la donna si sta dando da fare per raccogliere testimonianze e fotografie per metterla in cattiva luce e quindi dimostrare che lei non è in grado di svolgere il ruolo di madre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan apprende che Ayfer vuole impedire che sua figlia Kiraz venga affidata a lui

L’obiettivo della signora Bolat sarà quindi quello di convincere il giudice, grazie alle sue prove, ad affidare la nipote al figlio Serkan.

Intanto non passerà molto per vedere quest’ultimo scoprire che anche Ayfer (Evrim Doğan) sta facendo il possibile per impedire che la piccola Kiraz sia affidata a lui.