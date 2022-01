Lo sceneggiato Love is in the air sta continuando la propria messa in onda televisiva..

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 25 gennaio 2022, Eda Yildiz (Hande Erçel) si ingelosirà e cercherà subito di vederci chiaro, non appena Serkan Bolat (Kerem Bürsin) uscirà di casa per incontrare la signora Deniz Kolcu (Ayşe Akın): l’architetta paesaggista potrà fare un sospiro di sollievo quando capirà che il ricco imprenditore dovrà vedere la proprietaria dell’albergo di Sile solo per una questione lavorativa.

Inoltre dalle anticipazioni si evince che verrà a galla la vera identità del padre di Serkan, dopo che Aydan (Neslihan Yeldan) si renderà conto che suo figlio è nato esattamente nove mesi dopo essersi lasciata andare alla passione con Kemal Özcan (Sinan Taymin Albayrak): nello specifico la signora Bolat non avrà più dubbi quando confronterà i campioni di DNA del suo amato e di Serkan, servendosi della complicità del suo fidato assistente Seyfi Çiçek (Alican Aytekin).

Anticipazioni Love is in the air del 25/01: Serkan costretto a prendere un caffè con la signora Deniz, Eda gelosa

Nella puntata della soap opera (il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi) in onda martedì 25 gennaio a partire dalle ore 16:55 circa come sempre, Serkan dopo essersi recato al supermercato per fare la spesa da solo per la prima volta deciderà di assaggiare una patata cruda, lanciando una sfida a Eda: quest’ultima ironizzerà, dicendo al ricco imprenditore che non riuscirà a ottenere il suo perdono neanche dopo questo suo spiazzante gesto.

Dopo essere rientrato a casa, Serkan si vedrà costretto a uscire di nuovo, per andare a prendere un caffè con la signora Deniz: appena saprà di tale appuntamento l’architetta paesaggista non nasconderà la sua evidente gelosia.

Subito dopo Eda capirà di essere stata frettolosa, infatti apprenderà che in realtà il padre di sua figlia dovrà incontrare Deniz per una cena di lavoro: in particolare la proprietaria dell’hotel di Sile proporrà a Serkan di occuparsi del progetto di un porto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aydan scopre che Kemal è il padre biologico di Serkan, Pina convince Kerem a mostrare i suoi disegni a Bolat

Successivamente Kemal si trasferirà nell’appartamento di Aydan, proprio quando la donna riceverà i risultati delle analisi genetiche che confermeranno che lui è davvero il padre biologico di Serkan, come la stessa era arrivata ad ipotizzare.

Infine Pina (Doğa Özüm) vedrà Kerem (Sina Özer) parecchio scoraggiato e riuscirà a convincerlo a mostrare i suoi disegni a Serkan.