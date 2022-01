La soap opera di origini turche Love is in the air, prosegue con la messa in onda su Canale 5 della seconda stagione.

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo italiano martedì 11 gennaio 2022, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) farà il possibile per imparare a essere un buon genitore. Nonostante l'impegno profuso l'uomo finirà per far arrabbiare Eda Yildiz (Hande Erçel) in quanto la darà vinta su qualsiasi ogni cosa a loro figlia Kiraz (Maya Başol), facendola diventare viziata. L’architetta paesaggista non condividerà per niente l’atteggiamento del suo ex fidanzato.

Anticipazioni Love is in the air, puntata dell’11 gennaio: Serkan fa arrabbiare Eda per i suoi atteggiamenti permissivi con la figlia Kiraz

Nella puntata della serie televisiva (nata con il titolo originale "Sen Çal Kapimi", conosciuta anche come “You Knock On My Door” o “Bussa alla mia porta”) che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 11 gennaio dalle ore 16:55 alle ore 17:35 circa, sarà al centro della narrazione Serkan. Dopo aver appreso dal suo medico di aver sconfitto in maniera definitiva la grave malattia avuta cinque anni prima, il giovane inizierà ad assumersi la sua responsabilità di padre con la figlia Kiraz, nata dalla sua passata relazione con Eda.

Purtroppo i vari tentativi del ricco imprenditore per recuperare il tempo perso al fianco della sua bambina non daranno i frutti sperati: in particolare Bolat - senza rendersene conto - tenderà a essere troppo permissivo con la bambina, infastidendo parecchio Eda.

Senza ombra di dubbio Serkan vizierà la figlia anche a causa della gelosia che - stando agli spoiler - aumenterà a dismisura nei prossimi appuntamenti dello sceneggiato. L'uomo infatti non riuscirà a nascondere di non gradire il rapporto che la piccola ha instaurato con l’impiegato Burak (Sinan Helvacı) che lavora nella stessa struttura alberghiera in cui è impiegata Eda.

Serkan, Eda, Piril e Engin alla ricerca di una soluzione, Kiraz e Can si confrontano sulle differenze delle loro famiglie

A un certo punto Eda, Serkan e la figlia andranno a cena con Piril (Başak Gümülcinelioğlu), Engin (Anıl İlter) e Can: durante la serata le due coppie discuteranno su quale sia la soluzione migliore per affrontare la situazione tra l’architetta paesaggista, Serkan e Kiraz, mentre i bambini si confronteranno sulle differenze delle loro famiglie.