La serie televisiva turca di successo Love is in the air il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset come sempre dalle ore 16.55 sino alle 17.35 circa nella solita fascia pomeridiana compresa tra Amici e il Grande Fratello Vip 6, continua ad appassionare tantissimi fan. Gli spoiler dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo italiano il 17 gennaio 2022, annunciano che i due protagonisti assoluti Eda Yildiz e Serkan Bolat, interpretati rispettivamente dagli attori Hande Ercel e Kerem Bursin che formano una coppia anche nella vita di tutti i giorni, dopo aver iniziato a condividere lo stesso tetto per il bene della figlia Kiraz (Maya Başol) finiranno per far ingelosire Burak Balci (Sinan Helvacı) a causa della loro evidente complicità.

Quest’ultimo quindi si scoprirà essere innamorato segretamente dell’architetto paesaggista.

Spoiler Love is in the air, puntata del 17 gennaio: Burak geloso di Eda e Serkan si sfoga con l’alcool e bacia Melek

Nella puntata dello sceneggiato campione di ascolti che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 17 gennaio, Burak apparirà molto turbato quando si troverà di fronte a una scena che non si sarebbe mai aspettato di vedere: l’impiegato dell’hotel gestito da sua cugina Deniz (Ayşe Akın), dopo aver sorpreso Eda e Serkan vicini, a causa della gelosia darà sfogo al suo immenso dispiacere ubriacandosi. Dalle anticipazioni si evince che il barista a questo punto punto mentre si troverà ancora in riva al mare e sotto gli effetti dell’alcool farà rimanere senza parole Melek (Elcin Afacan), quando oltre a dirle di essere una donna speciale, in grado di far innamorare qualsiasi uomo, si avvicinerà a lei dandole un bacio improvviso.

La migliore amica di Eda sarà intenzionata a ricambiare il gesto di Burak facendo capire di provare dei sentimenti nei suoi confronti, ma purtroppo si vedrà costretta a fare un passo indietro quando il suo datore di lavoro del tutto privo di lucidità finirà per addormentarsi tra le sue braccia facendole perdere quindi la speranza di poterlo conquistare.

Eda ammette a Melek di aver avuto voglia di dare un bacio a Serkan

Intanto Eda sarà abbastanza combattuta per il recente trasferimento a casa sua di Serkan per volere del giudice. L’architetto paesaggista però non sarà per niente coerente, visto che anche se dirà al ricco imprenditore di non vedere l'ora che finisca la loro convivenza, in realtà ammetterà a Melek di essere trattenuta con il padre di sua figlia Kiraz, per essersi privata di dargli un bacio. A proposito di ciò, Burak si ricorderà dell’avvicinamento tra lui e Melek? Oppure continuerà ad avere occhi soltanto per Eda?