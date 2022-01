Sono sempre più travolgenti le avventure della soap opera romantica di origini turche Love is in the air, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa. Le anticipazioni della puntata che il pubblico avrà modo di vedere il 2 febbraio 2022, svelano che al centro delle storyline ci sarà ancora una volta il rapporto d’amicizia tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) che entrerà in crisi in maniera definitiva. L’architetta paesaggista, il ricco imprenditore e i genitori di Can (Ahmet Efe Metekoğlu) si allontaneranno, quando faranno il possibile per far iscrivere i rispettivi figli in una scuola privata molto famosa.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 2 febbraio: Engin, Piril, Eda e Serkan ancora in collisione per il bene dei rispettivi figli

Gli spoiler del centonovantanovesimo episodio della serie televisiva ideata con il titolo Sen Çal Kapimi e conosciuta dal pubblico anche come “You Knock on my door" o "Bussa alla mia porta" in italiano, e che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 2 febbraio, annunciano che i telespettatori vedranno ancora due coppie in collisione.

Si tratta ovviamente di Eda e Serkan e Engin e Piril, che saranno in conflitto e la competizione sarà più che agguerrita, per la loro scelta di riuscire a far iscrivere i rispettivi figli Can e Kiraz (Maya Basol) nella prestigiosa scuola privata in cui è rimasto a disposizione soltanto un posto libero.

Engin, Piril, Serkan e Eda devono superare delle prove attitudinali

Per riuscire nel loro intento Eda e il ricco imprenditore Serkan chiederanno aiuto a Aydan (Neslihan Yeldan) l’unica persona in grado di muoversi nell’alta società. In seguito dovranno superare e avere la meglio in delle prove attitudinali in grado di far venire alla luce gli scheletri nell’armadio da entrambe le parti.

Questa impresa susciterà parecchia curiosità poiché avrà inizio una gara, non tra i piccoli aspiranti, ma tra i genitori e, in concomitanza, riaffioreranno dolci ricordi.

La manovra della signora Bolat non darà esiti a favore di Serkan e Eda e la situazione incrinerà i rapporti tra le due coppie di amici. A questo punto per sapere chi riuscirà nella complicata impresa, non resta che attendere i prossimi sviluppi dello sceneggiato di successo che in Turchia ha già chiuso i battenti.