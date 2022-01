Le anticipazioni della famosa soap opera turca Love is in the Air sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio, Ayfer (Evrim Doğan) dovrà affrontare alcuni problemi: la zia di Eda, infatti, temerà di essere denunciata da Aydan e si recherà da un avvocato. Aydan e Ayfer agiranno all'insaputa di Eda e Serkan, ma ben presto verranno scoperte entrambe. Successivamente accadrà qualcosa di assai inaspettato: Eda e Serkan andranno a convivere, ma non dormiranno nello stesso letto.

Ayfer teme di essere denunciata da Aydan

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Ayfer avrà paura di essere denunciata da Aydan, così costringerà Melek ad accompagnarla dall'avvocato per informarsi sui casi di affidamento. Le due donne scopriranno che per ottenere l'affidamento della piccola Kiraz, dovranno raccogliere come prove delle testimonianze a sfavore di Serkan. Quest'ultimo, intanto, sarà determinato a recuperare il tempo perso con Kiraz e, dopo aver scoperto di essere il padre, farà di tutto pur di rendere felice la sua bambina. Bolat cercherà in ogni modo di non pensare agli anni persi con sua figlia e finirà per viziarla molto, tanto da infastidire Eda. Successivamente Serkan, Eda e Kiraz andranno a cena fuori con Piril, Engin e Can.

Kiraz e Can fanno amicizia

Durante la cena, Kiraz farà amicizia con Can, il figlio di Engin e Piril: i due si confronteranno riguardo alle loro famiglie. Poi Can spingerà Kiraz a pensare al fatto che Serkan possa abbandonarla all'improvviso, dato che non vive insieme a lei. Sarà così che la bambina comincerà a temere di perdere nuovamente suo padre e farà di tutto per restare al suo fianco, tanto da spingere sua madre a restare a dormire da Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poco dopo Eda accetterà di trascorrere la notte a casa del suo ex fidanzato e scoprirà la "camera dei segreti": una particolare stanza, dove l'uomo ha conservato tutti i ricordi della loro storia d'amore.

Eda scopre che Aydan vuole ottenere l'affidamento di Kiraz

Eda ascolterà una conversazione privata di Aydan, nella quale la donna parlerà della richiesta di affidamento che vorrebbe inviare al tribunale, per ottenere la custodia esclusiva di Kiraz.

Nel frattempo Serkan sarà assai geloso del rapporto tra sua figlia Kiraz e Burak, così deciderà di provocare l'uomo, mettendosi a pescare vicino a lui sul molo. Eda, intanto, deciderà di indagare meglio riguardo le intenzioni di Aydan e scoprirà che la donna sta cercando delle testimonianze e alcune foto, per dimostrare che lei non è in grado di fare la madre. Lo scopo principale di Aydan, sarà quello di chiedere al tribunale di affidare Kiraz a Serkan. Quest'ultimo scoprirà che anche Ayfer si è mobilitata per ottenere l'affidamento della bambina.

Kiraz viene affidata a Eda e Serkan

Il giudice deciderà che Kiraz debba essere affidata a entrambi i genitori e per il bene della bambina stabilirà che la coppia debba vivere sotto lo stesso tetto, almeno per qualche giorno. Eda e Serkan decideranno di dormire nella stessa stanza, ma l'uomo si organizzerà su un materasso, mentre Yildiz dormirà nel suo letto.