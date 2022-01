Nuovo appuntamento con le anticipazioni Love is in the air, relative alle puntate in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio. I genitori di Can e Kiraz entreranno in competizione per far iscrivere i rispettivi figli ad una prestigiosa scuola. Le due coppie faranno carte false per raggiungere il loro scopo ma alla fine la commissione respingerà entrambi i bambini. Aydan invece, si troverà a dover dire a Serkan che il suo vero padre è Kemal, ma non sarà così facile.

Eda e Serkan in guerra con Engin e Piril per iscrivere i figli a scuola

Nel corso delle puntate in onda sino al 4 febbraio, Aydan non saprà come fare a dire a Serkan e a Kemal che in realtà sono padre e figlio.

Intanto Eda e Serkan verranno a sapere che Engin e Piril staranno facendo carte false per iscrivere il piccolo Can ad una prestigiosa scuola privata. Ci sarà solo un posto disponibile e dunque, non sembrerà possibile che anche Kiraz possa entrarci. La bambina però, vorrà assolutamente andare a scuola con il suo amico Can. Serkan e Eda quindi, per convincere la commissione, avranno bisogno di un aggancio nell'alta società. Eda chiederà quindi aiuto a Aydan. La madre di Serkan inviterà quindi la direttrice della scuola cercando di corromperla.

Can e Kiraz non andranno alla scuola privata

Tra le due coppie di genitori, inizierà una guerra per poter iscrivere i rispettivi figli alla prestigiosa scuola e ciò rischierà di compromettere i loro rapporti di amicizia.

Per l'ammissione, saranno i genitori stessi a dover affrontare delle prove attitudinali. La commissione ben presto scoprirà che i genitori di Can e Kiraz avranno degli scheletri nell'armadio e pertanto li squalificheranno. Dunque Can e Kiraz non andranno nel prestigioso istituto privato. Nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, ci sarà spazio anche per Melek.

La giovane confiderà a Ayfer di essere innamorata di Burak.

Aydan si decide a dire a Serkan che Kemal è suo padre

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si verrà a sapere che proprio Ayfer e i piccoli Can e Kiraz, scopriranno il segreto sulla paternità di Serkan. Aydan a questo punto, non potrà tergiversare ancora e dovrà per forza di cosa raccontare a Serkan la verità sul suo padre biologico.

Non sarà facile trovare i coraggio di farlo e la donna quindi, deciderà di farlo tramite un messaggio telefonico, nel quale dirà al figlio che suo padre è Kemal. Resta da capire se e quando l'architetto ascolterà il messaggio lasciato dalla madre. Per saperne di più, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con la Serie TV turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 16:50 circa. Per chi volesse recuperare le puntate già trasmesse, queste possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity.