Proseguono le interessanti anticipazioni di Love is in the air: le puntate che andranno in onda dal 7 all'11 febbraio vedranno Eda e Serkan di nuovo uniti come coppia. La riappacificazione sul set dei due attori contrasta con le voci di gossip che vedono Hande Erçel a Kerem Bürsin ormai distanti, ma i telespettatori della soap turca possono consolarsi con i momenti di romanticismo che l'architetto e la paesaggista doneranno ai fan. Occhi puntati anche su Kemal: Kiraz proverà ad avvicinarsi al nonno ma resterà delusa quando lui non si presenterà ad un appuntamento, inconsapevole che in realtà la colpa dell'assenza è del padre.

Serkan non accetta che il suo vero padre è Kemal

Gli episodi di Love is in the air che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio prendono il via dalla scoperta di Serkan che il suo vero padre è Kemal e non Alepetkin, come lui aveva sempre pensato fino a quel momento. La prima a scoprire la novità è Eda, la quale chiederà ad Aydan di parlare con il figlio in maniera diretta della delicata questione. La reazione di Bolat, però, non sarà delle migliori tanto che inizialmente l'uomo rifiuterà di accettare la verità sul suo passato.

Kiraz, nel frattempo, inizierà a fidarsi di Kemal: tra nonno e nipote inizierà a crearsi un buon rapporto. Per tale ragione, la bimba inviterà il nonno a presenziare durante il suo primo giorno di scuola.

Kemal, però, deciderà di non presentarsi deludendo molto la bimba. Quello che Kiraz non saprà è che è stato proprio Serkan a vietare a Kemal di presentarsi a scuola della figlia.

Eda e Serkan hanno una buona notizia da dare

Amareggiata per l'assenza del nonno, Kiraz per protesta si chiuderà nel bagno della scuola. I genitori Eda e Serkan, informati dagli insegnanti della piccola, si preoccuperanno molto per la reazione della figlia.

In soccorso dei due, a questo punto, arriverà proprio Kemal che aiuterà Eda a risolvere la situazione con Kiraz. Così, la paesaggista, per ringraziare il padre di Serkan dell'aiuto fornito in questa circostanza, deciderà di invitare sia lui che Aydan alla cena organizzata per dare ad amici e parenti una buona notizia.

La notizia in questione sarà che Eda e Serkan sono ritornati ad essere una coppia.

Per sapere se l'architetto alla fine accetterà la presenza di Kemal nella sua vita come padre e come reagiranno i conoscenti della coppia di protagonisti nell'apprendere che adesso stanno di nuovo insieme non resta che attendere le anticipazioni della prossima settimana. L'appuntamento con la travagliata storia d'amore di Eda e Serkan resta fissato dal lunedì al venerdì dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip.