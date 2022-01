Mina Settembre sta per tornare in televisione e sta crescendo l'attesa per rivedere sul piccolo schermo le vicende di Gelsomina. Infatti, la seconda stagione della fiction di Rai 1 tornerà in onda nell'autunno del 2022. Nell'ultima puntata della soap con protagonista Serena Rossi, era rimasta in sospeso la decisione dell'assistente social, riguardo la sua vita privata e se tornare con il marito Claudio o dare una chance al suo collega Mimmo. A fare chiarezza ci ha pensato la protagonista. Serena, infatti, ha rivelato che nella seconda stagione, Gelsomina prenderà una decisione fra i due corteggiatori.

Mina Settembre 2: Gelsomina deve scegliere se stare con Mimmo o tornare con Claudio

Mina Settembre ha sofferto per amore nel corso della prima edizione della fiction. Infatti, la prima puntata si era aperta con l'amara scoperta di Gelsomina del tradimento di suo marito Claudio. Dopo essere venuta a conoscenza che il consorte aveva un'amante, il rapporto fra Mina e il magistrato si era raffreddato, fino ad arrivare alla rottura definitiva. Nonostante la fine delle sue nozze, Settembre ha sempre avuto un legame con il suo ex. Nel frattempo, dopo essere rimasta single, Gelsomina ha subito il fascino del collega Mimmo, con il quale ha avuto un flirt. Purtroppo, però, Mina ha avuto dubbi fra il suo nuovo amore e suo marito e, nella seconda stagione, l'assistente sociale prenderà una decisione fra i due uomini.

Mina Settembre 2: la scelta di Gelsomina fra Mimmo e Claudio

Serena Rossi ha rivelato ai fan di Mina Settembre che ci sarà una svolta nelle vicende sentimentali di Gelsomina. Infatti, l'attrice ha confermato in una recente intervista, che il suo personaggio prenderà una decisione fra i due spasimanti nel corso della seconda stagione.

A tal proposito, Rossi ha rivelato qualche dettaglio in più su Gelsomina, confidando: ''Ahimè, è molto confusa, ma sì, alla fine sceglierà''. Serena, però, non ha indicato se il cuore del suo personaggio batterà per il suo collega Mimmo o se avrà un ritorno di fiamma con suo marito Claudio.

Mina Settembre 2: Mimmo e Claudio si contendono Gelsomina

Nel corso della prima stagione della fiction di Rai 1, Gelsomina è stata confusa sui sentimenti che provava per suo marito e per il suo collega, due uomini completamente diversi. Riguardo al suo personaggio, l'attrice ha anche rilasciato dichiarazioni sulle liti fra Mimmo e Claudio. In merito alla rivalità dei due corteggiatori, l'interprete dell'assistente sociale ha affermato: ''Quando Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno in Mina Settembre hanno litigato per me, io me la sono goduta sì''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire per chi batterà il cuore di Gelsomina.