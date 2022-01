Prosegue l'appuntamento con Non mi lasciare, la fiction del lunedì sera di Rai 1 con protagonista Vittoria Puccini, che ha debuttato con una buona media dal punto di vista dell'auditel. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della serie tv rivelano che il prossimo 24 gennaio andrà in onda la terza puntata, la quale si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena. Elena, infatti, continuerà a portare avanti le sue indagini e arriverà a fare delle scoperte importantissime su Angelo.

Elena indaga su Angelo: anticipazioni Non mi lasciare 24 gennaio

Nel dettaglio le anticipazioni legate alla trama della terza puntata di Non mi lasciare, prevista per lunedì 24 gennaio in prime time su Rai 1, rivelano che Elena si recherà alla casa famiglia che ospitava Angelo e chiederà informazioni sul suo conto.

Potrà così parlare con la psicologa che si occupava del ragazzino, la quale evidenzierà il fatto che si trattasse di una persona forte, malgrado l'apparenza.

Elena si ritroverà a ricevere un invito da Giulia, che fino a qualche anno fa era la sua migliore amica e attualmente è la moglie di Daniele.

L'invito di Giulia per Elena

Giulia deciderà di invitarla alla festa di compleanno del primogenito, Emilio.

Elena, di fronte a questo invito, non si tirerà indietro, anche se nel bel mezzo della festa andrà via senza farsi vedere da nessuno.

Le anticipazioni di questa terza puntata della fiction con Vittoria Puccini rivelano che Elena tornerà a Roma e incontrerà suo figlio adolescente Diego, che sta attraversando un periodo non facile dovuto alla prima delusione sentimentale.

Elena scopre dove si trova Angelo: spoiler Non mi lasciare terza puntata

Intanto la donna porterà avanti anche le indagini su Angelo e gli spoiler di Non mi lasciare del 24 gennaio rivelano che finalmente riuscirà a scoprire il posto esatto dove viene tenuto prigioniero.

Elena, quindi, si metterà subito all'opera per raggiungere il posto in cui si trova Angelo, ma farà i conti con una brutta notizia: il carceriere che lo tiene prigioniero lo ha portato via, facendo perdere di nuovo le tracce di Angelo.

Una terza puntata decisamente scoppiettante quella di Non mi lasciare in programma lunedì 24 gennaio in prime time su Rai 1.

Buono l'esordio per Non mi lasciare: la fiction di Rai 1 batte il Grande Fratello Vip 6

La fiction con Vittoria Puccini al debutto ha ottenuto un'ottima media di spettatori, superando abbondantemente la soglia dei 4,5 milioni, pari a uno share che ha sfiorato il muro del 21%.

Numeri che hanno permesso alla fiction di Rai 1 di avere la meglio nella gara ascolti del prime time del lunedì, battendo nella stessa fascia oraria la puntata serale del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, che ha totalizzato un ascolto netto di poco inferiore al muro dei tre milioni e mezzo di telespettatori su Canale 5.