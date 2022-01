Lunedì 24 gennaio alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 la terza puntata della Serie TV "Non mi lasciare", che nelle prime due puntata è stata seguita da oltre 4 milioni di spettatori risultando la trasmissione più seguita della serata.

In base alle trame dei due episodi in onda lunedì 24 gennaio, le indagini di Elena e il suo team arriveranno a una svolta. Gli investigatori riusciranno infatti a entrare nella chat dove l'adescatore riesce ad attirare i ragazzi e a capire il luogo dove è prigioniero, ma il carceriere scapperà poco prima dell'arrivo della polizia.

Trame terza puntata: Elena torna a Roma per stare vicina al figlio Diego

Il 24 gennaio andrà in onda alle ore 21:25 la terza (e penultima) puntata della fiction tv "Non mi lasciare", con Vittoria Puccini che è l'attrice protagonista principale. .

In base alle trame del quinto episodio, l'inchiesta sulla scomparsa di Angelo andrà avanti ed Elena si recherà presso la casa famiglia dove il ragazzo soggiornava. Una volta giunta sul posto si confronterà con la psicologa e apprenderà che nonostante tutti i suoi problemi personali, lui era molto forte e sicuro di sé.

Nel frattempo Elena sarà invitata a prendere parte alla festa di Emilio, figlio di Daniele e Giulia. Inizialmente non vorrà andarci, ma poi cambierà idea.

Durante la serata però andrà via e partirà alla volta di Roma, per stare vicino al figlio Diego che si è lasciato con la sua fidanzata. In tutto questo Giulia sarà sempre più insospettita dall'atteggiamento dell'amica e deciderà di indagare su quanto successo in passato. Questo la porterà a venire a conoscenza di alcune cose inaspettate.

Anticipazioni televisive sesto episodio: Elena perde il controllo della macchina

Secondo le anticipazioni televisive del sesto episodio, le indagini arriveranno a un punto di svolta. Elena e il suo gruppo di lavoro riusciranno attraverso un falso profilo ad entrare nella chat, con cui l'adescatore è riuscito con facilità a trarre in inganno tutti i ragazzi.

In questo modo entreranno in possesso di un video e capiranno non solo che il ragazzo è ancora in vita, ma anche a intuire il luogo dove è tenuto sotto sequestro.

Nel frattempo tutta la squadra si dirigerà sul posto, ma il carceriere intuirà che la polizia è sulle sue tracce e scapperà via insieme ad Angelo.

Elena Zonin però non si arrenderà e grazie a degli indizi presenti nel casale, si accorgerà che pure il ricercato è cresciuto in un orfanotrofio. Pertanto Elena si recherà nell'edificio ormai totalmente abbandonato e troverà dei documenti. In tutto questo Zonin, una volta sulla strada di ritorno, si troverà in difficoltà perché non riuscirà più a controllare la macchina.