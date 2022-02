Il mondo delle fiction Rai continua ad incassare ascolti più che positivi. Dopo il grande successo riscosso da Serena Rossi, da Luca Argentero e da Vittoria Puccini nel mese di gennaio, arriverà da febbraio su Rai 1 un nuovo medical drama, con protagonista Anna Valle.

La fiction tv Lea - Un nuovo giorno debutterà subito dopo la settimana sanremese, precisamente da martedì 8 febbraio 2022 sulla rete ammiraglia Rai.

Rai 1: la protagonista della nuova serie tv sarà Anna Valle

Il mondo delle fiction targate Rai, continua a mettere sul mercato prodotti dai generi più diversi.

Uno dei nuovi titoli che sta per andare in onda è Lea - Un nuovo giorno, una fiction tv composta da 12 episodi, suddivisi in sei puntate, che sigleranno il ritorno di Anna Valle in una serie tv della Rai, dopo il successo riscontrato nel 2021 su Canale 5 con la fiction "Luce dei tuoi occhi".

Lea - Un nuovo giorno: la trama e il cast

Con Lea - Un nuovo giorno la Rai torna a puntare sul medical drama, questa volta la protagonista sarà una donna.

La serie, secondo le Anticipazioni Tv, si snoderà intorno a un tema molto delicato: il lutto e il dolore di una mamma. La storia ha come protagonista Lea Castelli, un'infermiera del reparto pediatria che, dopo la separazione da suo marito, ritorna nella città di Ferrara.

Dopo la morte del figlio, avvenuta all'ottavo mese di gravidanza, Lea deciderà di tornare a prestare servizio in un reparto dove conosce Arturo, un musicista rock e padre single di una bimba costretta a restare in ospedale per dei problemi. Lea si troverà a rivedere dopo diverso tempo anche l'ex marito Marco, diventato primario.

Nel cast della fiction ci sarà anche Giorgio Pasotti, il quale vestirà i panni dell'ex marito Marco, e il turco Mehmet Gunsur, che interpreta Arturo.

L'attrice Anna Valle sarà ospite del Festival di Sanremo

Nei prossimi giorni Anna Valle sarà ospite sul palco dell'Ariston per parlare della fiction che debutterà l'8 febbraio su Rai 1.

L'attrice, in occasione del Festival di Sanremo, presenterà la nuova serie tv e svelerà alcune anticipazioni e chiavi di lettura che permetteranno ai telespettatori già di affezionarsi alla protagonista. Non è ancora nota la data esatta in cui Anna Valle sarà ospite di Amadeus.

L'appuntamento tv con la prima puntata della fiction è su Rai1, nella settimana dopo il festival di Sanremo, precisamente martedì 8 febbraio 2022 dalle ore 21:40.