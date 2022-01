Le anticipazioni di Sissi, inerenti le trame della terza e ultima puntata che sarà trasmessa martedì 11 gennaio in prima serata su Canale 5, rivelano che la vita dell’imperatrice d’Austria piomberà nel dramma: dalla morte della primogenita Sophie all’impiccagione della carissima amica e confidente Franziska Feifalik, detta Fanny. Anche per il Kaiser ci saranno vari colpi di scena, estremamente dolorosi, che lo porteranno a chiudersi in se stesso.

Sissi spoiler episodio cinque: il conte Grunne sulle tracce dell'attentatore

Nel quinto e penultimo episodio della serie televisiva Sissi, Franz riuscirà a beffare il destino e a sopravvivere all’attentato avvenuto durante il battesimo della primogenita Sophie.

Durante il suo periodo di convalescenza, il conte Grunne si metterà sulle tracce della persona che ha tentato l’assassinio di Francesco Giuseppe d’Austria. Durante le indagini verrà a galla che un ungherese ha assunto un uomo per uccidere il Kaiser. Dalle descrizioni ottenute si scoprirà che è stato proprio Lajos. Nel frattempo Franziska Feifalik, detta Fanny, sempre in cerca di un lavoro rispettabile, riceve dall’amica Sissi la proposta di tornare alla vita di corte. Quando l’ex prostituta scoprirà che il suo amico Lajos ha le ore contate, correrà da lui per avvisarlo di un imminente e terribile pericolo e lo spronerà a lasciare subito il paese.

Sissi di nuovo in dolce attesa, Franz reagisce in maniera inaspettata

Nel frattempo, in Lombardia si moltiplicheranno vertiginosamente le rivolte e Franz sarà costretto a lasciare nuovamente la consorte da sola per occuparsi di questa faccenda. Così la giovane imperatrice deciderà di trascorrere più tempo in ospedale per prendersi cura dei feriti di guerra e durante il servizio apprenderà che l’esercito austriaco, in Lombardia, sta soccombendo.

Temendo che l’Ungheria possa sfruttare questa disfatta per organizzare altre insurrezioni, l’imperatrice Sissi correrà dal suo amato Franz e gli farà leggere la missiva scritta dal conte Andrassy. Il Kraiser, però, non avrà intenzione di stringere un accordo con gli ungheresi e la consorte cercherà di farlo ragionare, annunciando anche la seconda gravidanza.

Questa notizia, però, non verrà ben accolta dall’imperatore d’Austria, il quale partirà in quarta, accusando la consorte di aver concepito il bambino con il conte.

Sissi, trame dell'episodio sei: Sophie si ammala gravemente, Fanny viene condannata a morte

Nel sesto e ultimo episodio della serie televisiva Sissi, l’imperatrice d’Austria cercherà di far capire al consorte che riallacciare i rapporti con gli ungheresi potrebbe portare dei benefici all’Austria. Così il Kaiser deciderà di fidarsi dell’istinto di Sissi e preparerà un viaggio verso Budapest con moglie e figlie, per incontrare il conte Andrassy. Lajos approfitterà di questo viaggio per tentare l’assassinio dell’imperatore d’Austria, ma il suo piano fallirà miseramente perché verrà ucciso da Andrassy.

Nell’osservare l’attentatore privo di vita, il conte Grunne noterà il ciondolo che aveva già visto al collo di Fanny e intuirà la natura del loro legame.

Nel frattempo Sissi vivrà una serie di drammatici eventi. La figlia Sophie si ammalerà gravemente e in preda a una febbre molto alta morirà. L’imperatrice d’Austria, non riuscendo ad accettare la morte della sua primogenita, si chiuderà in se stessa e nella propria solitudine, rifiutando di mangiare e di farsi vedere dal popolo austriaco. Fanny avrà le ore contate e quando Sissi scoprirà che la sua carissima amica è stata condannata a morte, la raggiungerà in carcere. Dopo una lunga e ultima conversazione con Sissi, Fanny verrà impiccata. Anche Franz, come Sissi, perderà lo spirito combattivo e si chiuderà nel silenzio.