Da non perdere le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 su Rete 4. Ariane sarà la grande protagonista, ancora ignara che le sue condizioni di salute dipendano esclusivamente dai farmaci che Christoph le sta somministrando di nascosto. Certa di morire, organizzerà nei minimi dettagli il suo gesto estremo. Nel frattempo, Christoph farà un'offerta allettante a Selina.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Christoph esorta Cornelius a denunciare Erik

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, raccontano che Saafeld dirà a Cornelius che è arrivato il momento di denunciare Erik, anche se sta vivendo un momento molto difficile.

Solo in questo modo Selina potrà voltare definitivamente pagina. Cornelius, tuttavia, prenderà tempo per mantenere fede alla promessa fatta.

Nel frattempo, convinto che Lars abbia una copia della sua confessione, Erik proporrà ad Ariane di mettere in atto un altro piano per evitare il peggio.

Maja, intanto, è sempre più convinta che Shirin sia interessata a Florian e così cercherà di far 'confessare' l'amica in merito ai suoi reali sentimenti. Nonostante neghi ogni tipo di coinvolgimento, una sua distrazione farà capire a Maja che in realtà ama il suo ex fidanzato.

Cornelius sarà molto infastidito dal fatto di non poter dimostrare ancora di essere innocente. A quel punto, Selina riceverà un'offerta allettante da Christoph.

Ariane chiede a Erik di aiutarla a morire

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, vedremo Ariane addormentarsi esausta tra le braccia di Erik. Durante questa pausa onirica, sognerà la sua morte e, svegliandosi, ne resterà sconvolta.

La povera Kalemberg sembrerà perdere ogni speranza e così chiederà a Erik di aiutarla a togliersi la vita, sarà il gesto più generoso che potrà fare per lei.

Erik in un primo momento accetterà, a condizione che Ariane lo sposi. Successivamente, capirà di non poter mantenere la promessa e chiederà a Dio una grazia. Ma il peggio sta per accadere.

Spoiler Tempesta d'amore: Ariane tenta di togliersi la vita

Erik non ha capito quanto Ariane sia decisa a farla finita. Approfittando di un momento di distrazione, Ariane entrerà di soppiatto nello studio medico di Michael e ruberà una grande quantità di potenti sonniferi.

E così', nelle puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 30 gennaio al 6 febbraio 2022, vedremo la disperata Ariane ingerire i sonniferi e perdere i sensi. Erik si preoccuperà immediatamente per la sua assenza e capirà che la donna che ama ha agito da sola per esaudire il suo desiderio di morire senza soffrire. Ariane si salverà? Non resta che attendere le nuove trame per scoprirlo.