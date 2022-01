Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', meglio conosciuta in patria col nome di 'Sturm der Liebe'. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 22 gennaio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Florian e Maja per salvare Cornelius, sulla confessione che Vogt estorcerà al fratello, sui piani di Christoph per nuocere ad Ariane, sull'arrivo di Benny al Furstenhof e sul triangolo formato da Vanessa, Georg e Max.

Maja e Florian si riavvicinano

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Florian scoprirà che Cornelius ha manipolato le email di Erik per incastrarlo e lo riferirà a Maja. Sconvolti, i due giovani riusciranno insieme ad impedire che Lars si rovini la vita consegnando le prove false alla polizia. Per evitare che la posizione di Cornelius si aggravi ulteriormente, Florian cancellerà l'email falsificata, facendolo andare su tutte le furie. Fatto ciò, Vogt, con l'aiuto di Shirin, tenterà di ottenere una confessione dal fratello. Maja lo verrà a sapere e si riavvicinerà moltissimo al suo ex. Più tardi, Florian trascorrerà una piacevole serata con Erik e, fra un bicchiere e l'altro, riuscirà a strappargli una confessione.

Erik se ne renderà conto e sarà molto felice di non dover più mentire al fratello minore. La sua felicità però svanirà quando si renderà conto delle vere intenzioni di Florian.

Vanessa non crede a Max

Max origlierà per caso una conversazione telefonica di Georg in cui l'atleta ammetterà di volere solo utilizzare Vanessa. Sconvolto, il giovane tenterà di avvertire l'amata, ma quest'ultima lo accuserà di avere inventato tutto per colpa della gelosia che prova nei suoi confronti.

Non contenta, Vanessa racconterà l'accaduto a Georg che fingerà di rimanerne sconvolto per poi convincerla della sua innocenza. Il racconto della Sonnbchler instillerà il dubbio nell'atleta che inizierà a guardarsi intorno, scoprendo che anche Alfons crede a Max. Temendo di essere smascherato, Georg tenterà di corromperlo. Alfons non cederà al ricatto e cercherà di mettere in guardia Vanessa che si rifiuterà di credergli.

Più tardi, però, le convinzioni della ragazza vacilleranno quando si renderà conto in prima persona che Georg è più interessato al torneo di scherma che a lei. Dopo aver permesso all'atleta di averla manipolata ancora una volta, la giovane confesserà ad Hildegard di non provare per lui gli stessi sentimenti che provava per Robert e Max. Dopo aver capito questo, Vanessa tenterà di riconciliarsi con il personal trainer, che si rifiuterà di ascoltarla.

Selina sconvolge Maja

Christoph si convincerà che Selina e Cornelius nascondano un segreto e riempirà di domande la fidanzata. Dopo aver parlato con Alfons, quest'ultima deciderà di raccontare al Saalfeld tutta la verità su Cornelius, lasciando esterrefatta Maja che cercherà immediatamente di dissuaderla dal suo intento.

Werner tenterà di superare la sofferenza per la mancanza di Andrè, condividendo con Cornelia la passione per gli scacchi. Nel tentativo di dimostrare a tutti di essere ancora in grado di controllare la sua vita, Ariane deciderà di tenere il discorso di apertura di un noto evento benefico, non riuscendo però a concluderlo a causa dell'effetto dei medicinali. A quel punto, Saalfeld confiderà a Selina di voler far mettere Ariane sotto tutela legale. Un intruso si aggirerà furtivo per il Furstenhof per poi forzare l'armadietto di Cornelia sotto gli occhi di Hildegard. Poco dopo, Robert scoprirà che lo scassinatore è Benny, il figlio di Cornelia.