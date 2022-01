Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta l'amore e la vita di un gruppo di persone residenti in un immaginario hotel della Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'inizio della storia d'amore fra Max e Vanessa, sull'ennesima separazione di Maja e Florian, sulla ritrovata serenità fra Rosalie, Michael e Andrè, sul legame fra Benni e i Sonnbichler e sulla scoperta fatta da Christoph sul conto di Lars.

Maja delusa da Florian

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Max non riuscirà a perdonare facilmente Vanessa per aver creduto più a Georg che a lui. Grazie all'intervento dei loro amici, i due giovani si riappacificheranno, riuscendo finalmente a vivere con serenità il loro amore. Dopo aver scoperto che Cornelius ha rubato lo smartphone di Florian, Maja lo implorerà di non recarsi alla polizia per denunciare Erik. L'uomo accetterà, acconsentendo a rimandare il suo piano per altre quattro settimane. Più tardi, Maja si arrabbierà quando scoprirà che Erik non vuole costituirsi e che Florian sarà il suo testimone di nozze. Furiosa, la giovane affronterà il fidanzato, decidendo di concludere la loro storia d'amore a causa della figura troppo ingombrante del fratello.

La coppia soffrirà moltissimo la separazione tanto che Max e Shirin cercheranno in tutti i modi di risollevargli il morale.

Robert licenzia Benni

Nel tentativo di rendere più piacevole la convivenza forzata nel loro appartamento, Rosalie proporrà a Michael ed Andrè di svolgere lavori di team building, fra cui guardare insieme una partita di calcio.

L'iniziativa si rivelerà essere un grande successo tanto che i tre coinquilini si divertiranno tantissimo allo stadio nonostante la pioggia battente. Werner e Christoph cercheranno con successo di far credere ad Ariane che Erik le abbia chiesto di sposarlo solo per impossessarsi della sua eredità. Ariane ci crederà per poi cambiare idea grazie all'intervento tempestivo di Erik.

Benni aiuterà Hildegard ed Alfons a svolgere alcuni lavori domestici, finendo per affezionarsi veramente alla coppia. Per questo motivo, il giovane deciderà di andare a vivere con loro dopo non essere riuscito a trasferirsi da Florian e Max. Selina deciderà di rivelare a Christoph che Lars in realtà è Cornelius, per poi rimanere spiazzata quando l'albergatore le confermerà di averlo già capito.

Notando la mole di lavoro affidata a Rosalie a causa del suo ruolo di consigliere regionale, Michael inizierà a preoccuparsi per la salute della sua fidanzata. Benni romperà uno dei coltelli di Andrè, lasciando però che sia sua madre a prendersi la colpa dell'accaduto. Robert lo verrà a sapere e licenzierà il giovane in tronco. Nel tentativo di aiutare Rosalie, Michael la sostituirà in un evento politico, finendo per metterla nei guai.