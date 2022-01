Sono tante le novità delle puntate di Tempesta d'amore della settimana di programmazione che va dal 30 gennaio al 5 febbraio 2022. Maja e Florian decideranno di lasciarsi e di mezzo ci sarà per l'ennesima volta Erik. Situazione diversa per Vanessa e Max, che diventeranno una coppia a tutti gli effetti. Le anticipazioni svelano poi che Selina racconterà a Christoph un segreto che lo spiazzerà, facendolo allontanare da lei.

Trame Tempesta d'amore, puntate italiane: Maja dice addio a Florian

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Vanessa e Max si dichiareranno amore reciproco.

A fare da Cupido, saranno i loro amici.

Situazione invece molto complicata per Maja, che verrà a sapere che Cornelius è entrato in possesso del cellulare del fidanzato. La giovane lo implora di non consegnarlo alla polizia e di aspettare almeno un po' di tempo, anche per quanto sta passando Ariane.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà la scoperta di Maja: Florian ha accettato di fare da testimone di nozze a Erik che, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di consegnarsi alle autorità. Delusa e piena di rabbia, Maja lascia Florian.

Shirin e Max provano a far riappacificare i due ex fidanzati, ma i loro buoni intenti non serviranno a nulla. Maja è convinta che lasciare Florian sia stata l'unica soluzione percorribile, visto quanto successo.

Ariane cade nella rete di Werner e Christoph

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, vedremo Werner e Christoph insinuare in Ariane il dubbio che Erik voglia convolare a nozze con lei non perché innamorato, ma per la sua eredità. Già fragile di suo, Kalemberg crede alle insinuazioni dei due. A farle cambiare idea sarà per fortuna Erik.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Michael si preoccupa per la salute di Rosalie, sempre più sotto stress per l'incarico di consigliere regionale.

Una mossa poco furba di Benni gli costerà il posto di lavoro: dopo un incidente al ristorante, il ragazzo lascia che la colpa ricada su Cornelia ma Robert, scoperta la reale dinamica dei fatti, lo licenzia in tronco.

Selina rivela a Christoph la vera identità di Cornelius: anticipazioni Tempesta d'amore

Christoph ha sempre più sospetti su “Lars Sternberg”, specie quando scopre che la sua lettera di presentazione ha false referenze. A quel punto, Selina capisce che non ha più senso raccontare bugie al fidanzato.

E così, nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Selina racconta la verità su Cornelius a Christoph, che ne rimane spiazzato. Peccato che Saafeld la preceda.

Selina racconta a Christoph tutta la storia del marito, sperando che possa capire quanto abbia sofferto e le ragioni che lo hanno portato a cambiare identità. Saafeld non perdonerà Selina e intimerà a Cornelius di stare lontano da lei.