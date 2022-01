Da non perdere le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, la soap che tanto piace ai telespettatori di Rete 4. Che cosa succede nelle prossime puntate? Occhi puntati su Ariane, che è convinta di avere una malattia incurabile. In realtà è Christoph che le sta somministrando dei farmaci molto potenti in grado di provocarle sintomi debilitanti. L'ignara Kalemberg chiederà persino a Erik di aiutarla a togliersi la vita, non accettando il fatto di avere ancora poco tempo a disposizione. Non riuscendo a mantenere la promessa, Erik chiederà una grazia, ma il tempo giocherà a suo sfavore.

Così Ariane ruberà dei sonniferi e, decisa a farla finita, tenterà l'estremo gesto per conto suo. A salvarla saranno Maja e Florian, che scopriranno proprio in quel toccante momento di amarsi ancora e di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Ma la verità sul piano di Saafeld verrà presto a galla, con terribili conseguenze.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Rosalie vuole mettere in imbarazzo Andrè pubblicamente

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Andrè chiederà una somma molto alta a Rosalie per la sua proprietà. Furiosa, la donna penserà bene di metterlo pubblicamente in imbarazzo.

Intanto Vanessa continuerà con i suoi allenamenti di scherma, ma romperà il fioretto. La ragazza sarà molto triste perché non avrà abbastanza denaro per comprarne uno nuovo, ma ecco che a regalargliene uno sarà Max.

Il regalo toccherà nel profondo Vanessa.

Werner e Alfons saranno in ansia per l'arrivo di una star della musica della quale sono fan, Marita Maricelli. I due si metteranno di impegno per farle trovare un'accoglienza alla sua altezza.

Selina smaschera Christoph nei nuovi episodi di Tempesta d'amore

Ci sarà un colpo di scena nelle prossime puntate di Tempesta d'amore su Rete 4.

Selina verrà a sapere che Christoph sta somministrando dei farmaci per far credere ad Ariane di avere una patologia incurabile. La sua reazione sarà di sdegno, come ha potuto Saafeld arrivare a fare una cosa simile?

Almeno per il momento Selina deciderà di tenere la bocca chiusa e di non rivelare nulla ad Ariane, preoccupata dalla sua possibile - e inevitabile - reazione.

Christoph spiegherà a Selina di aver agito solo per difendere il loro amore, stanco degli intrighi di Kalemberg. Ariane ha solo fatto del male e per questo meritava una lezione. Saafeld farà promettere a Selina di non raccontare nulla all'amica e riuscirà a strapparle il suo silenzio. Occhio ai nuovi episodi, perché le cose andranno in una direzione completamente diversa e Ariane verrà a conoscenza dell'ignobile piano di Christoph ai suoi danni. Non è difficile immaginare che la sua vendetta sarà tremenda.