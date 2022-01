Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni bavaresi della fiction daily creata da Bea Schmidt dal 31 gennaio al 6 febbraio raccontano che Erik distruggerà il telefonino di Florian con all'interno la sua confessione, mentre Christoph esorterà Cornelius a denunciare il dark man alla polizia prima possibile. Ariane, intanto, chiederà a Erik di aiutarla a morire, nel frattempo Cornelius sarà devastato per aver perso l'ennesima occasione per dimostrare la propria innocenza.

Alfons, infine, sarà entusiasta della prossima visita al Fürstenhof dell'ex star musicale Marita Maricelli, mentre Kalenberg tenterà di suicidarsi.

Erik distruggerà il telefonino di Florian

Le trame tedesche di Sturm der Liebe anticipano che Erik sospetterà che Lars abbia una copia della sua confessione quindi escogiterà un piano assieme ad Ariane per ottenerla. La coppia dark, quindi, riuscirà a distruggere il telefonino di Florian, dopodiché penserà che l'unica copia della confessione sia in possesso di Sternberg. Cornelius, però, dando uno sguardo al suo telefonino non troverà più la prova d'accusa.

Christoph, nel mentre, esorterà Cornelius ad affrettarsi nel denunciare Erik alla polizia, così che anche Selina possa archiviare quel passato finanziario burrascoso.

Il signor von Thalheim, però, vorrà mantenere fede alla promessa fatta a Florian e, seguendo anche il suggerimento dell'ex moglie, non vorrà che Ariane perda l'uomo che ama prima di morire.

Erik e Ariane, mentre si appresteranno a celebrare il loro trionfo, dovranno fare i conti col malore della donna che sverrà tra le braccia di Vogt, mettendosi a sognare la propria dipartita.

Al risveglio, Kalenberg comprenderà che dovrebbe essere lei stessa a togliersi la vita, quindi chiederà a Erik di aiutarla in questo nefasto intento.

Ariane tenterà il suicidio

Gli spoiler bavaresi di Tempesta d'amore riportano che Cornelius sarà profondamente amareggiato scoprendo di non possedere più la confessione di Erik e quindi non avere le prove necessarie per farlo incriminare.

Mentre Maja e Selina conforteranno Cornelius, Christoph farà allo stesso una proposta allettante. La giovane von Thalheim, poco più tardi, noterà che Shirin guarda con desiderio il guardiacaccia e chiederà all'amica cosa si cela dietro il suo sguardo. Ceylan, da attrice consumata, riuscirà a mascherare in maniera eccelsa i propri sentimenti riguardo Vogt.

Shirin, però, commetterà un ingenuo errore, gettando istintivamente le foto di Florian nella spazzatura. Tale azione verrà notata da Maja, la quale non ci metterà molto a capire che Ceylan si è innamorata di Vogt.

Erik, intanto, deciderà di aiutare Ariane a togliersi la vita, a patto che la donna attenda il suo matrimonio. Il dark man, dopo aver notato un certo sollievo nella fidanzata, capirà di non essere realmente in grado di darle una mano a suicidarsi.

Cornelius, invece, non saprà come affrontare l'offerta di Christoph e i due uomini inizieranno a litigare. Selina, appresa la notizia del loro litigio, farà una richiesta all'ex marito.

Alfons, successivamente, sarà al settimo cielo apprendendo che Marita Maricelli, ex stella musicale, visiterà a breve il Fürstenhof e mostrerà a Hildegaard i cimeli della star conservati con cura. Ariane, infine, non riuscirà ad attendere le nozze con Erik e tenterà di suicidarsi.