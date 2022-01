Nuove avvincenti trame aspettano i telespettatori di Tempesta d'amore su Rete 4. Le anticipazioni TV delle prossime puntate svelano che tra Maja e Florian ci sarà Hannes, il primo amore della giovane pronto a riconquistarla dopo averle svelato il motivo della rottura della loro relazione. Intanto, Christoph non sarà assolutamente intenzionato a perdonare Selina, che gli avrà rivelato la reale identità di Cornelius. Di seguito, le trame dettagliate degli episodi.

Tempesta d'amore: Maja sceglie Hannes

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che all'hotel arriverà il primo amore di Maja, Hannes.

Il ragazzo giungerà al momento giusto, dato che Maja e Florian si saranno lasciati. Shirin farà appello disinteressatamente ai due ex fidanzati, sperando tornino insieme.

Florian, invece, userà una tattica diversa: si avvicinerà a Hannes, anche se non rinuncerà a riconquistare la sua amata. I suoi tentativi saranno vani, dato che Maja e Hannes si baceranno addormentandosi vicini poco dopo.

Non passerà molto tempo prima che Florian scopra del bacio tra Maja e il suo nuovo rivale in amore e chiederà spiegazioni alla sua ex, che gli chiederà del tempo per riflettere sui propri sentimenti.

Erik ricatta il dottor Kamml

E poi ancora, le anticipazioni dei prossimi episodi di Tempesta d'amore, segnalano che Erik proverà a ricattare Kamml, il complice di Christoph nel piano contro Ariane affermando di aver sentito una conversazione compromettente tra lui e Saafeld.

Il piano sembrerà dare i suoi frutti, dato che il dottore inizierà a dileguarsi.

Nel frattempo, Christoph proverà a riavvicinarsi a Selina chiedendole perdono per quanto fatto alla sua nemica Kalemberg, ma troverà un muro davanti a sé. Saafeld dovrà anche fare i conti con la gelosia nei confronti di Cornelius, anche se Selina gli assicurerà che per lei è solo un valido sostegno in un periodo così delicato.

Selina scopre che Ariane voleva ucciderla, anticipazioni Tempesta d'amore

Attenzione all'evoluzione delle trame di Tempesta d'amore. Christoph riuscirà a scoprire dove si è nascosto Kamml. Selina scoprirà con suo grande stupore che Ariane voleva avvelenarla e questo retroscena la sconvolgerà. Dopo aver troncato i rapporti con colei che credeva amica, avrà un confronto con Saafeld.

Ingenuamente, Christoph crederà che la ex voglia perdonarlo, ma rimarrà spiazzato dalla sua decisione: presto partirà per l'Inghilterra in compagnia di Cornelius. La notizia getterà Saafeld in uno stato di profonda agitazione e cercherà un modo per far cambiare idea a Selina, anche se pare che la donna sia certa della sua decisione.