Domenica 30 gennaio, è andato in onda l'appuntamento domenicale della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata, le due indiscusse protagoniste di Uomini e donne Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista e la dama torinese hanno dato filo da torcere alla conduttrice. L'intervista infatti non è stata affatto pacifica, ma caratterizzata dai loro continui scontri e battibecchi, proprio come accade durante le registrazioni di Uomini e Donne. Gemma e Tina non si sono risparmiate offese reciproche e frecciatine al vetriolo.

Tina e Gemma: una rivalità senza fine

Sembrava avessero cominciato con buone intenzioni e invece la pace tra di loro è durata il tempo di pochi minuti. Poi, Gemma e Tina hanno cominciato a dirsene di tutti i colori. L'opinionista ha esordito ricordando che sono ormai ventidue anni che partecipa a Uomini e Donne, aggiungendo che per sua fortuna, all'inizio Gemma non c'era e quelli sono stati gli anni migliori. Tina ha ricordato come proprio nel programma dedicato ai sentimenti abbia incontrato Kikò Nalli, il padre dei suoi tre figli. Non è mancata in questo caso una frecciatina a Gemma: "A me basta poco, non sono cone tante donne che faticano a trovare un uomo". Tina ha poi ribattuto alle accuse della dama torinese che le imputa la colpa di non riuscire a trovare un compagno.

L'opinionista ha dichiarato che nessuno può ostacolare un amore. Il discorso poi è scivolato sui ritocchi estetici di Gemma. Tina ha detto che si sbagliava se credeva che bastassero per trovare un compagno e le ha detto che stava meglio prima quando era più semplice e cercava davvero l'amore.

La replica di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha dichiarato che Tina Cipollari le sta rendendo il percorso ad Uomini e Donne molto faticoso.

L'ex di Giorgio Manetti ha accusato l'opinionista di inventarsi cose su di lei che non sono affatto vere, ma nascono solo dalla sua fantasia e questo nelle conoscenze con gli uomini la penalizza molto. Gemma ha aggiunto che la fa passare per quella che non è, parlando male di lei e per questo è difficile portare avanti un corteggiamento.

Gemma si è detta ancora molto entusiasta ed ha dichiarato che la sua età è un punto di partenza e non di arrivo.

La reazione di Silvia Toffannin

Intervistare Tina Cipollari e Gemma Galgani non è stato affatto facile per Silvia Toffannin. Le due donne si parlavano sopra, urlavano e più volte Tina ha chiesto alla conduttrice di spegnere il microfono di Gemma. Silvia ad un certo punto ha esclamato: "Ma come fa Maria a passare tutti i pomeriggi con voi due? Alla fine della giornata non le scoppia la testa?". Silvia ha colto poi l'occasione per chiedere a Tina e Gemma se mai riusciranno ad andare d'accordo. La loro risposta è stata all'unisono categoricamente: no! La faticosa intervista si è conclusa con i loro classici botta e risposta e con Silvia Toffanin che ha pronunciato la frase cult: "No Maria, io esco!".