L'opinionista del programma Uomini e donne Tina Cipollari fa parlare di sé anche per la propria vita sentimentale e privata.

Archiviata la relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara, la donna ha da poco ritrovato l'amore accanto ad Alfredo, conosciuto grazie a degli amici in comune. A tal proposito Tina ha parlato pubblicamente della sua storia d'amore appena nata.

Cipollari parla del suo nuovo amore Alfredo

Parlando del suo nuovo compagno Alfredo, Tina Cipollari ha dichiarato in un'intervista al settimanale Vero: "Non voglio esporlo, né correre troppo.

Non voglio destabilizzare i miei figli".

Tina ha aggiunto che i suoi ragazzi non possono passare da un uomo all'altro, avendo già conosciuto il suo ex compagno Vincenzo Ferrara. La donna ha spiegato che la storia con il ristoratore è finita male e, per questo motivo, nell'intervista non pronuncia nemmeno il suo nome, ma si rivolge al suo ex appellandolo: "Quel signore di Firenze".

Tina Cipollari ha confessato di essere un po' sfortunata in amore perché le sue storie fino ad ora non sono durate molto a lungo.

La vita sentimentale di Tina Cipollari: dal matrimonio con Kikò Nalli alla storia con Vincenzo

Tina Cipollari ha alle spalle un matrimonio durato 12 anni con l'hairstylist Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli.

Tra i due il colpo di fulmine era scattato proprio nello studio di Uomini e Donne. Entrato in veste di corteggiatore, Kikò chiese a Tina di uscire a bere un caffè e da allora i due non si lasciarono più e dopo pochi mesi convolarono a nozze.

Finito il matrimonio con Kikò, entrambi si sono rifatti una vita, Nalli con la professoressa Ambra Lombardo (conosciuta al Grande Fratello Nip) e invece Tina con il ristoratore Vincenzo Ferrara.

La donna era arrivata a un passo dell'altare, poi tra i due è finita e anche in malo modo. Ora, nella sua vita c'è appunto Alfredo.

Tina commenta il presunto flirt con Giucas Casella

Intanto Giucas Casella, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6, ha confessato nella casa più spiata d'Italia di aver conosciuto Tina diversi anni fa, quando entrambi erano concorrenti del reality show Rai "Il ristorante": l'illusionista ha anche fatto allusioni a un presunto flirt proprio con Cipollari.

Nell'intervista al settimanale di Gossip l'opinionista ha commentato le dichiarazioni di Giucas, dichiarando ironicamente: "E che te devo dì? Non mi sento di smentire, metti che mi aveva imbambolata, ero in trance e non me ne sono accorta?".