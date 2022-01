Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane di gennaio su Canale 5, rivelano che ci saranno tutte le novità legate al percorso dei tronisti Luca e Matteo. Le ultime registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi sono avvenute l'11 e 12 gennaio e, come di consueto, saranno spalmate sul palinsesto delle prossime settimane di programmazione previste sulla rete ammiraglia del Biscione.

Riparte Uomini e donne e ricominciano le registrazioni delle nuove puntate del 2022

Nel dettaglio, dopo la sosta natalizia di circa tre settimane, l'appuntamento con Uomini e donne è tornato regolarmente in onda su Canale 5.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ha ripreso il consueto appuntamento dalle 14:45 alle 16:10 e con esso sono riprese anche le registrazioni di questa edizione che terminerà solo tra maggio e giugno 2022.

Le anticipazioni legate alle nuove registrazioni di questa settimana rivelano che non c'è stata la presentazione di nessuna nuova tronista pronta a mettersi in gioco per cercare l'amore, dopo l'addio di Roberta che ha coronato il suo sogno d'amore assieme a Samuele.

Maria De Filippi punta su Luca e Matteo come tronisti di U&D

Al momento, quindi, come riportato sulla pagina Instagram "Uomini e donne classico e over", Maria De Filippi ha scelto di puntare solo su Matteo e Luca, che sono ufficialmente i due tronisti in carica che si metteranno alla prova per cercare di coronare il loro sogno d'amore e quindi di trovare la persona giusta per loro.

In tanti si aspettavano l'arrivo di un terzo tronista, in primis di una protagonista femminile, ma così non è stato.

Durante le ultime registrazioni di Uomini e donne di queste settimane non c'è stato l'arrivo di nessuna nuova tronista e quindi Matteo e Luca sono quelli in carica, ufficialmente, almeno fino a data da destinarsi.

Nessuna nuova tronista a U&D: anticipazioni nuove puntate

Ci sarà una nuova tronista nel corso delle prossime settimane di Uomini e donne? De Filippi cambierà idea e aprirà le porte della sua trasmissione ad una donna che prenderà il posto della neo-uscita Roberta?

Nelle ultime ore, sul web e sui social sono avanzate le richieste da parte di chi chiedeva alla redazione di Uomini e donne di prendere in considerazione l'idea di offrire il trono a Salvatore Loverso, il ragazzo che ha partecipato alla prima puntata di C'è posta per te 2022 e che ha commosso tutti per la sua storia.

Salvatore ha colpito il pubblico da casa per la sua bontà d'animo e anche per la sua bellezza, tanto da diventare popolare sui social e in tanti chiedono di vederlo sul trono di U&D 2022.